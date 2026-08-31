Жапонияда тұрғындар электр энергиясын тұтынуды қысқартуға мәжбүр
Қазір Жапониядағы үй шаруашылықтарының шамамен 10%-ы энергетикалық кедейлік жағдайында.
Жапонияда электр энергиясын тұтынуды денсаулыққа қауіп төндіретін деңгейге дейін қысқартуға мәжбүр тұрғындардың саны артып келеді. The Japan Times мәліметінше, бұған халық табысының төмендеуі, энергия бағасының өсуі және геосаяси дағдарыстар әсер еткен.
Цукуба университетінің профессоры Синъитиро Окушиманың зерттеуіне сәйкес, қазір Жапониядағы үй шаруашылықтарының шамамен 10%-ы энергетикалық кедейлік жағдайында.
Соңғы онжылдықта жағдайдың күрделенуіне 2011 жылғы «Фукусима-1» АЭС апатынан кейінгі энергетикалық өзгерістер, әлемдік энергия нарығындағы күйзелістер және иенаның әлсіреуі ықпал еткен.
Food Bank Sendai ұйымының өкілі Саори Касахараның айтуынша, кейбір отбасылар күнделікті шығындарын өтей алмай, «жылу мен тамақтың бірін таңдауға» мәжбүр.
Мәселенің негізгі себептерінің бірі – халық табысының төмендігі. Жапонияның Денсаулық сақтау, еңбек және әл-ауқат министрлігінің дерегінше, ел тұрғындарының шамамен 15%-ы салыстырмалы кедейлік жағдайында өмір сүреді.
Сарапшылар энергетикалық кедейлікке электр энергиясының қымбаттауы мен тұрғын үй жағдайының да әсер ететінін атап өтеді.
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