Жапонияда Сакурадзима жанартауы атқылап, қаланы күл басты

Сакурадзиманың атқылауынан кейін жанартау күлі елдің оңтүстігіндегі ірі қаланың аумағына тарады.

Бүгiн 2026, 20:55
АВТОР
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Х/@volcaholic1 Бүгiн 2026, 20:55
Бүгiн 2026, 20:55
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Фото: Х/@volcaholic1

Жапонияда Сакурадзима жанартауы қуатты атқылап, соның салдарынан Кагосима қаласының кейбір аудандарын жанартау күлі басты.

Шетелдік БАҚ-тың хабарлауынша, жанартау атмосфераға шамамен 12 шақырым биіктікке дейін күл бағанын шығарған. Сакурадзима Жапониядағы ең белсенді жанартаулардың бірі саналады және жиі белсенділік танытып тұрады.

Бұл көрініс әсерлі болғанымен, Сакурадзима үшін тосын жағдай емес. Бұл – Жапониядағы ең белсенді жанартаулардың бірі, ал жергілікті тұрғындар күлдің тұрақты түрде түсуіне әлдеқашан бейімделген, – деп жазды Volcaholic порталы.

Сакурадзима – Жапониядағы ең танымал әрі белсенді әрекет ететін жанартаулардың бірі. Ол Кюсю аралының оңтүстігіндегі Кагосима префектурасы аумағында орналасқан.

Басылым сондай-ақ оқиға орнынан түсірілген әсерлі бейнежазбаны жариялады.

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