Жапонияда екінші астана құру туралы заң жобасы қабылданды
Басқарушы коалиция ұсынған бастама оппозицияның қатаң сынына ұшырағанымен, құжат бәрібір қабылданды.
Жапония парламенті төтенше жағдай кезінде Токиоға балама болатын «екінші астана» құру туралы заң жобасын қабылдады. Бұл туралы Kyodo агенттігі хабарлады.
Резервтік астана жүйесін құру Жапония үкіметінің елдің батысындағы Осака қаласын Токиоға ұқсас ірі мегаполиске айналдыру жоспарына қосымша серпін беруі мүмкін. Сонымен қатар бұл бастама әкімшілік функцияларды оңтайландыруға және билікті орталықсыздандыруға бағытталған.
Басқарушы блок ұсынған заң жобасы оппозиция тарапынан қатты сынға ұшырады. Оппозиция өкілдері құжат Осакада орналасқан Жапонияның инновациялар партиясының мүддесі үшін арнайы әзірленгенін мәлімдеді. Бұл партия премьер-министр Санаэ Такаитидің төрағалығындағы билеуші Либералды-демократиялық партия коалициясындағы кіші серіктес болып табылады.
Парламент сессиясының ресми аяқталуына дейінгі соңғы жұмыс күні заң жобасын уақытында қабылдауға тырысқан билік пен дауыс беруге дейін өз талаптарының ескерілуін қалаған оппозиция арасындағы пікірталастармен өтті.
Оппозиция жергілікті сайлау мен референдумды бір күнде өткізуге тыйым салуды талап етті. Олардың пікірінше, нақты кандидаттар немесе партияларға сайлаушылардың қолдауы референдумдағы таңдауға әсер етпеуі керек.
Бұл жағдай «Комэйто» партиясының жетекшісі, сонымен қатар Осака губернаторы болып табылатын Хирофуми Ёсимураның келесі көктемде үшінші референдум мен кезекті губернатор сайлауын бір күнде өткізуді жоспарлап отырғанына байланысты болуы мүмкін.
Бұған дейін «Жапония инновациялар партиясының» Осака қаласын мегаполиске айналдыру жоспарын жүзеге асыру әрекеттері сәтсіз аяқталған болатын. 2015 және 2020 жылдары өткен екі референдумда бұл бастама Либералды-демократиялық партияның қарсылығына байланысты аз ғана айырмашылықпен қабылданбады.
Билік блогы бірқатар жеңілдіктер жасағаннан кейін ғана оппозиция заң жобасын парламенттің жоғарғы палатасы – Кеңесшілер палатасының жалпы отырысында дауысқа салуға келісті.
Жаңа заңға сәйкес, премьер-министр халық саны мен экономика көлемі сияқты белгілі бір талаптарға сай келетін префектуралардың өтініші негізінде резервтік астананы тағайындай алады.
Заң 25 шілдеге дейін ұзартылған 150 күндік парламент сессиясы аяқталғаннан кейін күшіне енді. Жоғарғы палата қабылдаған басқа заң жобаларының қатарында Конституцияға өзгерістер енгізу жөніндегі референдум өткізу тәртібін реттейтін заңды қайта қарау туралы құжат та болды.
Бұл – Жапония тарихындағы негізгі заңға өзгерістер енгізу бойынша алғашқы жалпыұлттық дауыс беруге дайындық шараларының бірі. Конституцияны өзгерту мәселесі – Либералды-демократиялық партияның көп жылдан бері жүзеге асыруға ұмтылып келе жатқан мақсаты.
Сондай-ақ Кеңесшілер палатасы өз атауын Сенат деп өзгерту туралы шешім қабылдады.
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