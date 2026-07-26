Жапонияда 40 градустық аптап ең ұзақ уақытқа созылды
Елдің бірқатар өңірінде бес күннен бері 40 градустан жоғары ыстық сақталып тұр.
Жапонияның бірқатар ауданында бесінші күн қатарынан аптап ыстық сақталып тұр. Ауа температурасы 40 градустан асқан.
NHK мәліметінше, сенбі 2011 жылдан бері температура 40 градусқа және одан жоғары көтерілген ең ұзақ кезең болды.
Жапонияның метеорологиялық агенттігінің дерегіне сәйкес, Гифу префектурасындағы Мино және Тадзими қалаларында ауа температурасы тиісінше 40,8 және 40,7 градусқа жетті. Миэ префектурасындағы Кувана қаласында 40,6 градус тіркелді. Ал Яманаси префектурасындағы Кофу қаласында Токайдо өңірінен тыс аумақта алғаш рет ауа температурасы 40 градусқа дейін көтерілді.
Биыл метеорологиялық агенттік ауа температурасы 40 градусқа және одан жоғары көтерілген жағдайларға арналған «төзгісіз ыстық күн» атты жаңа санатты енгізді.
Аномалды аптап салдарынан соңғы күндері мыңдаған адам ыстық өтуіне байланысты ауруханаға жеткізілді. Канто өңірінің батысындағы префектуралардың басым бөлігінде ескерту жарияланды.
Билік тұрғындарды кондиционер орнатылған ғимараттарда болуға, далада ұзақ жүрмеуге және үнемі су ішуге шақырды. Әсіресе қарттар мен балаларға ерекше назар аудару қажеттігі айтылды.
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