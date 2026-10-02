Жапония тұрақты тұруға рұқсат алу талаптарын күшейтеді
Жаңа ережеге сәйкес, өтініш берушінің табысы жапон отбасыларының орташа табысынан жоғары болуы, белгілі бір деңгейдегі зейнетақы алуға құқығын растауы және күнделікті өмірде еркін қарым-қатынас жасайтындай деңгейде жапон тілін білуі қажет.
2 Қазан 2026, 04:35
БӨЛІСУ
2 Қазан 2026, 04:352 Қазан 2026, 04:35
101Фото: KYODO NEWS
Жапония 2027 жылғы сәуірден бастап шетел азаматтарына тұрақты тұруға рұқсат (ПМЖ) беру талаптарын қатаңдатады.
Жаңа ережеге сәйкес, өтініш берушінің табысы жапон отбасыларының орташа табысынан жоғары болуы, белгілі бір деңгейдегі зейнетақы алуға құқығын растауы және күнделікті өмірде еркін қарым-қатынас жасайтындай деңгейде жапон тілін білуі қажет.
Сондай-ақ жапон азаматтарының немесе тұрақты резиденттердің жұбайлары үшін тұрақты тұруға рұқсат алу мерзімі ұзарады: бұрын 3 жыл некеде болу және 1 жыл елде тұру жеткілікті болса, жаңа талап бойынша бұл мерзім 5 жыл неке және 3 жыл тұруға дейін ұлғаяды.
Әдетте Жапонияда тұрақты тұруға рұқсат алу үшін шетел азаматы елде 10 жылдан астам тұруы керек.
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