Жануарлармен сөйлесу дәуірі жақын ба? Ғалымдар ЖИ мүмкіндігін зерттеп жатыр
Жасанды интеллект жақын арада мүмкін емес болып көрінген міндеттің шешіміне жақындап келеді. Ғалымдар қарғалардың, киттердің, тышқандардың, шимпанзелердің және басқа да жануарлардың сигналдар шифрын шешуге тырысуда. Ал кейбір зерттеушілер толыққанды екіжақты байланыс 2030 жылға қарай пайда болуы мүмкін деп болжайды. Алайда жануарларды түсіну мүмкіндігімен бірге басқа сұрақ туындайды. Егер адам оларды өз тілінде алдауды үйренсе не болады?, деп жазады Bloomberg.
Биолог Витторио Бальоне қара қарғаларды шамамен 30 жыл бойы зерттеп келеді. 2018 жылы ол зерттеуші Даниэла Канестраримен бірге 43 құстың құйрық қауырсындарына шағын микрофондар бекітті.
Жазбалар лезде мыңдаған сағаттық дыбыс массасына айналды. Олардың арасында қарғалардың өз дауыстары, балапандардың шырылы, басқа құстар және сыртқы шу араласып кетті. Оның бәрін қолмен сұрыптау мүмкін емес болып шықты.
Сонда ғалымдар машиналық оқытуға жүгінді.
Earth Species Project моделі микрофоны бар құстың дыбысын басқа қарғалардың дауыстарынан және бөгде көздерден ажыратуды үйренді. Бір сигнал Бальоненің ерекше назарын аударды. Қарғалар ұяға канюк (сарыторғай) шабуыл жасаған кезде қысқа әрі ақырын дыбыс шығаратын. Осыдан кейін бұл орынға басқа құстар да дерлік ұшып келетін.
Зерттеуші бұл сигналды көмек сұрау ретінде бағалайды.
Бүгінде топтың қолында шамамен 150 мың жазба бар. Бұл құс дауыстары бойынша ең үлкен деректер базасының бірі.
Жануарлармен сөйлесуді 2030 жылға қарай жолға қойғысы келеді
Серпіліс бір мезгілде екі бағытта болды. Алгоритмдер үлкен деректер массивінен заңдылықтарды іздеуді жақсартты, ал биологтар жануарларға бекітілетін, олардың табиғи ортадағы мінез-құлқын жазуға болатын шағын датчиктерге қол жеткізді.
Бұл салаға қаржы құйып отырған инвестор Джереми Коллер адам мен жануар арасындағы шынайы екіжақты алмасу төрт жыл ішінде пайда болуы мүмкін деп есептейді.
«Мен 2030 жылға қарай бұл кодты бұзатынымызға кәміл сенімдімін», – деді ол маусым айында.
Зерттеушілердің логикасы қарапайым. Алгоритм қаншалықты көп жазба алса, белгілі бір дыбысты жағдаймен, мінез-құлықпен және басқа жануарлардың реакциясымен байланыстыру мүмкіндігі соғұрлым жоғары болады.
Осылайша біртіндеп сөздіктің бір түрі пайда болуы мүмкін.
Бірақ жануарды шет тілі сияқты аударуға болмайды
Жануарларға арналған Google Translate бағдарламасының толық баламасы бола қоймауы мүмкін.
Адам ең алдымен сөзге сүйенеді. Жануарларда қарым-қатынас иіс, қозғалыс, түс, ультрадыбыс, дене қалпы және басқа сигналдарды қамтуы мүмкін.
1973 жылы австриялық зоолог Карл фон Фриш аралардың биін зерттегені үшін Нобель сыйлығын алды. Ол аралардың қозғалысы арқылы басқаларға тағамның орналасқан жері туралы ақпарат беретінін көрсетті.
Сондықтан ғалымдарға көбінесе тек бір дыбыстың өзі жеткіліксіз. Оларға бір мезгілде видеоға түсіріп, жануардың айналасында не болып жатқанын егжей-тегжейлі тіркеуге тура келеді.
Осы жазда Бальоне мен Канестрари Испанияның солтүстігіндегі алқаптарда күніне 14 сағаттан өткізді. Олар маскировка жасалған шатырдан қарғаларды түсіріп, кейін алгоритм жағдайды нақты сигналдармен салыстыра алуы үшін ұяның қасында не болып жатқанын дыбысқа жазып отырды.
Бұған дейін зерттеушілер шамамен 7 мың дыбысты қолмен белгілеу үшін тоғыз ай уақыт жұмсаған.
Есту аздық етеді. Дыбыстың нені білдіретінін тексеру қажет
Алгоритм белгілі бір сигнал мен оқиға арасындағы тұрақты байланысты тапса да, ғалымдар оның мағынасын дұрыс түсінгендерін дәлелдеуі керек.
Көп таралған әдістердің бірі playback деп аталады. Жануарға өзінің түріндегі басқа өкілдің дауысының жазбасы қосылып, оның реакциясы бақыланады.
Міне, зерттеудің ең даулы бөлігі осы жерден басталады.
Бальоне мұндай эксперименттің стресс тудыруы, әлеуметтік байланыстарды бұзуы және тіпті жануарлар арасында қақтығыс тудыруы мүмкін екенін мойындайды. Әсіресе егер адам сигналдың мағынасын дұрыс түсінбесе зерттеу дұрыс жүрмеуі мүмкін.
Тарихта ауыр мысалдар бар. Зерттеуші Кэти Пейн бір күні пілге өлген туысының дауысының жазбасын қосқанын айтқан еді. Жануар ұзақ ыңырсып, айқаймен жауап берді.
Басқа да мәселе бар. Егер топқа қайта-қайта бір жануардың дауысының жазбасы қосыла берсе, әсер дыбыстық дипфейк жасауға ұқсауы мүмкін. Қалғандары уақыт өте келе осы дара дауыстың шынайы дауысына реакция білдіруді тоқтатуы ықтимал.
Аңшылар да жануарлармен сөйлесе алады
Зерттеушілерді ғылыми эксперименттердің әсері ғана алаңдатып отырған жоқ.
Нью-Йорк университетінің More-Than-Human Life бағдарламасының директоры Сесар Родригес-Гаравито технологиялардың адамға жануарларды қуғындауға бірнеше рет көмектескенін еске салады.
XX ғасырда кит аулаушылар киттерді беткейге көтерілуге мәжбүрлеу үшін сонарды қолданды. Браконьерлер құстардың сигналдарын жазып алып, үзбей қосып қою арқылы оларды тұзаққа түсірген.
Егер алгоритм бір күні қарғаның қай сигналы «мұнда қауіпсіз» екенін дәл анықтаса, сол жазбаны аңшы да қоса алады.
«ЖИ-дің зиянды әлдеқайда үлкен ауқымда келтіру әлеуеті бар», – дейді Родригес-Гаравито.
2025 жылы жарияланған баяндамада оның тобы бірнеше сценарийді сипаттады. Жануарлармен қарым-қатынас жасау технологиялары оларға көп адамдарды тартуы, әскерилерге теңгерімді миналарды іздеу үшін жануарларды пайдаланудың жаңа әдістерін беруі немесе оларды ұстау мен өлтіруді жеңілдетуі мүмкін.
Осының аясында кейбір зерттеушілер жануарлардың жеке өмірге құқығына ұқсас нәрсені талқылауды ұсынып жатыр.
Деректерді киттерден, қасқырлардан және құстардан жинайды
Жануарлардың қарым-қатынасының шифрын шешу үшін жүргізіліп жатқан жарыс орасан зор ақпарат көлемін талап етеді.
Зерттеушілер теңізге гидрофондар орнатады, қасқырларға датчиктер бекітеді және құстарға арналған шағын микрофондар жасайды.
Мысалы, CETI жобасы машиналық оқыту мен робототехниканың көмегімен кашалоттардың қарым-қатынасын зерттейді.
Деректер қаншалықты көп болса, модельдер соншалықты жылдам дамиды. Бірақ жануарларды қорғаушылар ақпарат жинау қарқындылығы ғалымдар түсінуге тырысып жатқан түрлердің өзінің мінез-құлқын өзгерте бастауы мүмкін деп қауіптенеді.
Ғалымдар жануарларға жауап беру керек пе, жоқ па деген сұраққа таласуда
Зерттеушілер қауымдастығы ішінде екі тәсіл қалыптасты.
Бір топ адам сөйлесуге тырыспай, тек сигналдарды тыңдап, шифрын шешуі керек деп есептейді.
Екінші топ екі жақты алмасуды қажет деп санайды. Жануарға жауап бермесе, адам оның сигналдарының мағынасын дұрыс түсінгенін тексеру мүмкін емес.
CUNY Graduate Center профессоры Кристин Эндрюс бұл шекараны принципиалды деп санайды.
Оның айтуынша, адам жауап бере бастағанда, ол іс жүзінде жануардың әлеуметтік өміріне кіреді.
Эндрюс мұндай эксперименттерді адамдармен ерікті түрде байланысатын түрлермен шектеу керек деп есептейді. Соның бір мысалы ретінде зерттеушілерден кез келген уақытта жүзіп кете алатын, бірақ қайта орала беретін афалиналарды атауға болады.
Шын мәніндегі «әңгіме» үшін 10 млн доллар уәде етілуде
Бұл сала үшін ең үлкен ынталандырулардың бірін Coller Doolittle Challenge береді.
Жануарлардың қарым-қатынасын шифрлауда айтарлықтай жетістікке жеткен зерттеушілерге жыл сайынғы 100 мың доллар сыйлық беріледі.
Бөлек, жануарға екінші жағында адам тұрғанын түсінбей, зерттеушілермен өзара әрекеттесуге мүмкіндік беретін жоба үшін 10 миллион доллар көлемінде сыйақы жарияланды. Бұл шарт Тьюринг тестінен шабыт алған.
Финалистердің презентацияларында жабайы жолақты тышқандармен, шимпанзелермен және зебр амадиналарымен жасалған эксперименттер көрсетілді. Жануарларға динамиктер арқылы сигналдар ойнатылды немесе өз түрінің өкілдеріне еліктейтін цифрлық кескіндер көрсетілді.
Ұйымдастырушылар болашақта осындай алмасуды өздігінен қолдай алатын автономды құрылғы алғысы келеді.
ЖИ неғұрлым ақылды болса, шекараны анықтау соғұрлым қиындай түседі
Coller Doolittle Challenge төрағасы, Тель-Авив университетінің зоологы Йосси Йовель этикалық тәуекелдердің бар екенін мойындайды, бірақ ықтимал пайда мүмкін болатын зияннан жоғары деп есептейді.
Родригес-Гаравито бұл перспективаға сақтықпен қарайды. Оның пікірінше, жануарларды зерттеудің қолданыстағы нормалары ЖИ-дің қазіргі қарқынына дейін жасалған және автоматтандырылған жүйе сағаттап сигналдарды генерациялап, жануарларға өздерінің сигналдарын қоя алатын жағдайға есептелмеген.
Бальоне зерттеулерінің қайда апарарын өзі де білмесе де, қарғалардың болашақ «сөздігімен» жұмысын жалғастыруда.
Оның пікірінше, басты қауіп алынған білім жануарларды түсінуге қызмет етуді тоқтатып, оларға қарсы жұмыс істей бастаған сәтте пайда болады.
«Адамдар бұл білімді жануарға қарсы қолдана бастағанға дейін кез келген прогресс керемет болады», – деді зерттеуші.
Еске салайық, бұған дейін OpenAI адам интеллектімен теңескен GPT 6 Astra-ны таныстырды.
Сондай-ақ, OpenAI қауіпті жасанды интеллект жүйелеріне арналған «апаттық түймені» дайындап жатқаны хабарланды.
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