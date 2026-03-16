Жансақтау бөлімінде жатыр: Ақтауда әйел төртінші қабаттан құлап кеткен
Кеше 2026, 23:17
Ақтау қаласында көпқабатты тұрғын үйдің терезесінен құлаған әйел ауыр жағдайда ауруханаға жеткізілді, деп хабарлайды BAQ.KZ Lada.kz-ке сілтеме жасап.
Оқиға 16 наурыз күні шамамен сағат 16:00-де 28-шағын аудандағы №35 үйде болған. Төртінші қабаттағы пәтердің терезесінен 34 жастағы жергілікті тұрғын құлап түскен.
Маңғыстау облысының полиция департаменті зардап шеккен адамның жеке басы анықталғанын хабарлады. Оқиға кезінде пәтерде басқа ешкім болмаған.
Әйел құлағаннан кейін Маңғыстау облыстық көпсалалы ауруханасына жеткізілді. Дәрігерлердің айтуынша, оған біріктірілген жарақат, травматикалық шок, екі жақты гемопневмоторакс және жамбас сүйегінің ашық сынуы диагнозы қойылған.
Қазіргі уақытта науқас жансақтау бөлімінде жатыр және жасанды тыныс алу аппаратына қосылған. Дәрігерлер оның жағдайын өте ауыр деп бағалап отыр.
Оқиғаның мән-жайын полиция анықтап жатыр.
Ең оқылған:
- Шетелдік сарапшы Қазақстаннан не үйренуге болатынын айтты
- Рамазанның соңғы үш күні: Қадір түнін қалай өткізу керек?
- Қылқындырып тастаған: Астанада полицей бастығына шабуыл жасаған
- Әнші Рахат Тұрлыханов әйелін ұрды деген күдікпен полицияға жеткізілді
- Қызға үйленуге ұсыныс жасалып, азаматтарға сыйлық таратылды: Сайлау учаскесінде қандай қызық болды?