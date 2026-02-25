Жәнібек Әлімханұлы неге дисквалификацияланды? Менеджері дауға қатысты мәлімдеме жасады
Боксшының менеджері Эгис Климас боксшының ағзасынан тыйым салынған мельдоний препаратының анықталуына қатысты мән-жайды түсіндірді.
Қазақстандық WBO/IBF тұжырымдары бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы Жәнібек Әлімханұлының менеджері Эгис Климас боксшының ағзасынан тыйым салынған мельдоний препаратының анықталуына қатысты мән-жайды түсіндірді, деп хабарлайды BAQ.KZ Sports.kz басылымына сілтеме жасап.
Еске салайық, Әлімханұлының допинг-сынағының қолайсыз нәтижесі өткен жылдың желтоқсан айында белгілі болды. Тергеуден кейін осы айда World Boxing Organization (WBO) шешім шығарып, боксшыны 2026 жылдың 2 желтоқсанына дейін дисквалификациялады. Дегенмен ол чемпиондық белбеуін сақтап қалды.
Америкалық журналист Стив Ким таратқан ақпаратқа сәйкес, өткен жылдың 7 мамырында Әлімханұлы қатты бас ауруы, жүрек айну, бас айналу және құсу белгілерімен клиникаға жүгінген. Бұған дейін, 25 сәуірде, ол Астанада Анауэль Нгамиссенгеге қарсы жекпе-жек өткізген болатын.
Емдеу барысында оған құрамында мельдоний бар рипронат препараты көктамыр арқылы енгізілген.
Біздің анықтауымызша, мельдоний ағзада тоғыз айға дейін сақталуы мүмкін. Ол клиникада ем қабылдаған кезде алдағы уақытта жоспарланған жекпе-жегі болмаған және WADA-ның тестілеу бағдарламасына кірмеген. Дәрігерлер оны толықтай заңды препараттармен емдеді. Бұл дәрілер Қазақстанда тіпті рецептсіз де сатылады, – деді Климас Стив Кимге берген сұхбатында.
WBO-ның ресми қаулысында да мельдонийдің тек шұғыл медициналық көмек аясында, медициналық тұрғыдан негізді түрде қолданылғаны көрсетілген.
Соған қарамастан, WBO ережелеріне сәйкес, спортшының ағзасынан тыйым салынған заттың анықталуы оның қолданылу себебіне қарамастан автоматты түрде тергеу жүргізуге және санкция салуға негіз болады.
Жәнібек Әлімханұлының жағдайында оның бұрын допингке байланысты құқықбұзушылық жасамағаны жеңілдететін мән-жай ретінде ескеріліп, чемпиондық атағын сақтап қалуына мүмкіндік берді.
Дисквалификация кезеңінде боксшы қосымша тестілеуден өтеді. Ал рингке оралғаннан кейін оны WBO-ның орта салмақтағы уақытша әлем чемпионымен жекпе-жек күтіп тұр.
