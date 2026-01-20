Жәнібек Әлімханұлы кәсіпқой бокстан шеттетілді

Қазақстанның кәсіби бокс федерациясының президенті Рахымжан Ерденбеков Жәнібек Әлімханұлының допинг ісі бойынша тыңдаулар өтіп жатқан уақытта жекпе-жектерге қатысудан уақытша шеттетілгенін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы спорт журналисті Аслан Қаженов жариялады.
Қайта қарау қорытындысы бойынша барлық материалдар тиісті ұйымдарға, соның ішінде WBO, IBF және басқа да тараптарға жолданады. Олар Жәнібек Әлімханұлын чемпиондық атақтарынан айыру немесе айырмау туралы шешім қабылдайды. Ал әзірге, тыңдаулар аяқталғанға дейін, Жәнібек жекпе-жектерге қатысудан шеттетілді, – деді Рахымжан Ерденбеков.