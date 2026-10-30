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  • Жаңбыр және қар: Алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы жарияланды

Жаңбыр және қар: Алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы жарияланды

2026 жылғы 31 қазан – 2 қараша аралығындағы Қазақстан аумағы бойынша ауа райы болжамы.

30 Қазан 2026, 20:41
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві 30 Қазан 2026, 20:41
30 Қазан 2026, 20:41
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Фото: ©BAQ.KZ архиві

Синоптиктер алдағы күндері Қазақстанның басым бөлігінде солтүстік-батыс циклонының жырасы мен онымен байланысты атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты ауа райы тұрақсыз болатынын мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Жаңбыр және қар түрінде жауын-шашын күтіледі. Елдің солтүстігі мен шығысында көктайғақ болады. Тек Қазақстанның батысы мен солтүстік-батысында антициклон жотасының әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады. Республика бойынша жел күшейеді, оңтүстікте күндіз шаңды дауыл күтіледі. Түнгі және таңертеңгі уақытта елдің солтүстігінде, шығысында, сондай-ақ оңтүстік және оңтүстік-шығыстың таулы аудандарында тұман болады, - деп жазылған «Қазгидромет» РМК хабарламасында. 

Республика бойынша ауа температурасының айтарлықтай өзгеруі күтілмейді.

Айта кетейік, бұған дейін «Қазгидромет» РМК Қазақстанда биыл қыс қандай болатыны туралы болжам жасады

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