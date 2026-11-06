Жаңбыр, қар және көктайғақ: Демалыс күндеріне арналған ауа райы болжамы жарияланды
2026 жылғы 7–9 қарашаға арналған Қазақстан аумағы бойынша ауа райы болжамы.
Алдағы күндері Қазақстан аумағында бірнеше циклонның өтуіне байланысты ауа райы тұрақсыз болады. Кезеңнің басында солтүстік өңірлер арқылы солтүстік циклонның жырасы өтсе, 8 қарашадан бастап еліміздің аумағы арқылы оңтүстік циклон жылжиды.
Қазақстанның басым бөлігінде жаңбыр мен қар түрінде, ал оңтүстік өңірлерде жаңбыр жауады деп күтіледі.
8 қарашада батыс өңірлерде қатты жаңбыр, 9 қарашада солтүстік-батыс пен батыста қатты жауын-шашын (жаңбыр мен қар), еліміздің оңтүстігінде күндіз қатты жаңбыр болжанады.
Республика бойынша жел күшейеді. Түнгі және таңертеңгі сағаттарда тұман түседі. Еліміздің солтүстік-батысы мен солтүстігінде көктайғақ болады деп күтіледі.
Ауа температурасы:
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Батыста: түнде −3…+5 °C-тан −8…+3 °C-қа дейін, күндіз +5…+15 °C-тан +2…+10 °C-қа дейін төмендейді.
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Солтүстік-батыста: түнде ауа температурасы −1…−8 °C-тан −6…+3 °C-қа дейін сәл жоғарылайды, күндіз +2…+10 °C-тан −3…+5 °C-қа дейін төмендейді.
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Шығыста: түнде −9…+2 °C-тан −5…+8 °C-қа дейін, күндіз +2…+12 °C-тан +9…+17 °C-қа дейін жоғарылайды.
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Оңтүстікте: түнде −2…+6 °C-тан +7…+17 °C-қа дейін жоғарылайды, күндіз +10…+23 °C пен +18…+27 °C аралығында құбылады.
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Оңтүстік-шығыста: түнде ауа температурасы +0…+10 °C-тан +7…+15 °C-қа дейін жоғарылайды, таулы аудандарда −3…−8 °C-тан 0…+5 °C-қа дейін көтеріледі. Күндіз +15…+25 °C-тан +17…+25 °C-қа дейін, таулы аудандарда +10…+15 °C шамасында болады.
Еліміздің қалған өңірлерінде ауа температурасының айтарлықтай өзгеруі күтілмейді.
Айта кетейік, бұған дейін «Қазгидромет» РМК Қазақстанда биыл қыс қандай болатыны туралы болжам жасады.
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