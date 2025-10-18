Жаңбыр, қар, үсік: 19 қазанға арналған ауа райы болжамы

"Қазгидромет" 19 қазанға арналған Қазақстан аумағы бойынша жалпы ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Синоптиктердің мәліметінше, еліміздің батысында, солтүстік-батысында, шығысы мен оңтүстік-шығысында жаңбыр және қар түріндегі жауын-шашын күтіледі. Қалған өңірлерде жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.
Республика бойынша желдің күшеюі күтіледі. Солтүстікте және оңтүстік-шығыстың таулы аймақтарында тұман түседі.
Түнде Қызылорда облысында 1-6 градус үсік болады деп болжануда. Ал Алматы облысының солтүстігінде 1 градус үсік күтіледі.
Маңғыстау облысында, Атырау облысының солтүстік-шығысы мен оңтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының оңтүстігі мен шығысында, Жамбыл облысының орталығында, Қызылорда облысының солтүстігі мен орталығында, Алматы облысының батысында, Қостанай мен Ақмола облыстарының оңтүстік-батысында, Ұлытау облысының шығысы мен орталығында және Абай облысының оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.
Қызылорда, Түркістан, Атырау облысының солтүстігі, оңтүстігі мен шығысы, Жамбыл облысының батысы мен солтүстігі, Ақтөбе облысының батысы, солтүстік-шығысы мен орталығы, Алматы облысының солтүстігі, Қостанай облысының оңтүстігі, Батыс Қазақстан облысы және Ұлытау облысының оңтүстігінде ерекше жоғары өрт қаупі күтіледі.