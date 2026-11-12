Жаңбыр, қар, көктайғақ: 17 облыста дауылды ескерту жарияланды

Желдің екпіні кей өңірлерде секундына 15-20 метрге дейін жетуі мүмкін.

12 Қараша 2026, 02:34
АВТОР
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depositphotos.com 12 Қараша 2026, 02:34
12 Қараша 2026, 02:34
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Фото: depositphotos.com

Бүгін, 12 қарашада еліміздің 17 облысында қолайсыз ауа райына байланысты дауылды ескерту жарияланды. Бұл туралы «Қазгидромет» РМК хабарлады.

Синоптиктердің болжамынша, бірқатар өңірде жаңбыр мен қар жауып, көктайғақ болады. Сондай-ақ тұман түсіп, желдің екпіні күшейеді.

Жетісу және Алматы облыстарының таулы аудандарында қатты жауын-шашын, соның ішінде қар күтіледі. Түркістан және Жамбыл облыстарында да жаңбыр мен қар жауып, таулы аймақтарда көктайғақ болуы мүмкін.

Шығыс Қазақстан мен Абай облыстарында жауын-шашын, көктайғақ және тұман болжанып отыр. Қарағанды, Ұлытау және Ақмола облыстарында қар жауып, жолдарда көктайғақ қалыптасуы ықтимал.

Маңғыстау және Ақтөбе облыстарында жаңбыр мен қар аралас жауын-шашын күтіледі. Ал Батыс Қазақстан, Атырау, Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Қызылорда және Павлодар облыстарының кей жерлерінде тұман түседі.

Желдің екпіні кей өңірлерде секундына 15-20 метрге дейін жетуі мүмкін. Сонымен қатар Жетісу, Алматы және Қызылорда облыстарының жекелеген аудандарында өрт қаупі жоғары сақталады.

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