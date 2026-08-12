«Мен оны сүйдім»: Нұрай Серікбайдың өліміне қатысты сотталушы соңғы сөзін айтты
Шерхан Аймахан өз нұсқасын қайталап, марқұмның отбасына көңіл айтты. Ал прокурор соттан оған қандай жаза тағайындауды сұрады?
Шымкентте 21 жастағы Нұрай Серікбайдың өліміне қатысты сот процесі аяқталуға жақын. Сотталушы Шерхан Аймахан соңғы сөзін сөйлеп, марқұмның отбасына көңіл айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Сотталушы не деді?
Соңғы сөзінде Шерхан Аймахан Нұрайға шынайы сезіммен қарағанын айтып, оның отбасынан кешірім сұрады.
Мен оны қатты жақсы көрдім, оған деген сезімім шынайы болды. Нұрайдың ата-анасына көңіл айтамын және жасағаныма өкінемін. Нұрайдың әкесінен, анасынан және екі ағасынан кешірім сұраймын, – деді сотталушы.
Сондай-ақ ол жәбірленуші тарапқа 15 739 065 теңге көлеміндегі материалдық шығынды өтеуге дайын екенін мәлімдеді.
Алайда моральдық зиян үшін 10 млрд теңге көлемінде өтемақы төлеу талабын мойындамайтынын айтты.
Материалдық шығынды толық мойныма аламын және алдағы уақытта жұмыс істеп, оны өтеуге дайынмын. 10 млрд теңге көлеміндегі моральдық өтемақыны мойындамаймын. Болған жағдайға қатты өкінемін және бұл үшін өмір бойы өкінетін боламын, – деді Аймахан.
Сотталушы сараптама қорытындысымен неге келіспейді?
Аймахан соңғы сөзінде сараптамалардың бірінің қорытындысымен келіспейтінін де айтты. Алайда жарияланымда нақты қай зерттеу туралы сөз болып отырғаны нақтыланбаған.
Бұған дейін сот-психиатриялық сараптама сотталушыны есі дұрыс деп таныған. Сараптама қорытындысына сәйкес, ол өз әрекетінің сипатын түсініп, оны басқара алған.
Оған қандай айып тағылды?
Айыптау тарапының нұсқасы сотталушының көрсетімдерінен айтарлықтай өзгеше.
Бұған дейін сотта жарияланған айыптау актісіне сәйкес, ер адам Нұрайды тұрмысқа шығуға мәжбүрлеп, оның соңынан аңдыған. Атап айтқанда, айыптау дерегінде оның қызға бір жарым сағатқа жетпейтін уақытта 76 рет қоңырау шалғаны айтылған.
Тергеу нұсқасы бойынша, қайғылы оқиға болған күні Аймахан Нұрайдың үйіне келіп, оған пышақпен шабуыл жасаған. Кейін оқиға орнынан бой тасалаған.
Айыптау мәліметінше, қыздың денесіне 35 рет пышақ жарақаты салынған.
Прокурор Нұрайдың соңғы бейнежазбасы туралы не деді?
Сотта Нұрай Серікбайдың Шерхан Аймаханға ешқандай өкпесі жоқ екенін айтқан бейнежазбасына да ерекше назар аударылды.
Прокурор бұл бейнежазбаны сотталушының ұстанымын растайтын дәлел ретінде қарастырмайтынын айтты. Оның сөзінше, сараптама бейнежазбадағы сөздердің алдын ала дайындалғанын көрсететін белгілерді анықтаған.
Сондай-ақ айыптаушы бейнежазба кезінде қыздың мәтінді бірнеше рет ұмытып қалғанын атап өтті.
Енді не болады?
Айыптау тарапы жазаны жеңілдетуге негіз болатын мән-жайларды анықтамаған.
Прокурор Шерхан Аймаханды қылмыстық-атқару жүйесінің төтенше қауіпсіздік мекемесінде жазасын өтеу туралы ұсыныс жасады.
Шерхан Аймаханға өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды және жазасын қылмыстық-атқару жүйесінің төтенше қауіпсіздік мекемесінде өтеуді сұраймын. Жаза мерзімін үкім жарияланған күннен бастап есептеуді сұраймын. Аймаханға қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын өзгеріссіз қалдыруды сұраймын, – деді прокурор.
Марқұмның отбасы не дейді?
Бұған дейін Нұрайдың ағасы әлеуметтік желіде отбасының ұстанымын білдірген мәлімдеме жариялаған.
Сұлтанның айтуынша, Нұрай күдіктімен шамамен бір жыл таныс болған. Оның сөзінше, кейін ер адам қызды алып қашуға әрекет жасаған, алайда Нұрай қашып құтылған.
Марқұмның ағасының айтуынша, осыдан кейін ер адам Нұрайды аңдуын жалғастырып, оған қоқан-лоқы көрсеткен.
Еске салайық, 2026 жылғы 11 қаңтар күні көпқабатты тұрғын үйдің маңынан 21 жастағы қыздың мәйіті табылды. Куәгерлер марқұмның денесінде пышақ жарақаттары болғанын айтқан. Полиция күдіктінің марқұммен бұрын таныс болғанын мәлімдеді.
Кейін 13 қаңтарда полицияның жедел-іздестіру шаралары барысында Шымкент қаласының 21 жастағы тұрғынын өлтірді деген күдікпен 28 жастағы ер адамды ұстады. Сот оны қамауға алу туралы шешім шығарды, тергеу «Адам өлтіру» бабы бойынша жүргізілген болатын.
Пышақ жарақатынан қаза тапқан қыздың туған ағасы әлеуметтік желіде мәлімдеме жариялап, болған оқиғаға қатысты отбасының ұстанымын жеткізді. Марқұмның ағасының айтуынша, Нұрай күдіктімен шамамен бір жылдай таныс болған. Оның сөзінше, ер адам кейіннен қызды алып қашқанымен, Нұрай қашып құтылған. Осыдан кейін күдікті оны аңдып, қоқан-лоқы көрсетуді жалғастырған.
Марқұм Нұрай Серікбайдың отбасы күдіктіден моральдық шығын ретінде 10 млрд теңге талап етті. Нұрайдың ағасы Сұлтан неліктен дәл осы сомманы талап етіп отырғандарын түсіндірген болатын.
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