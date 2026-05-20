Жаңбыр, бұршақ, тұман: Бірқатар өңірде дауылды ескерту жарияланды
Кей өңірлерде желдің екпіні күшейіп, өрт қаупінің жоғары және төтенше деңгейі сақталады.
Қазақстанның бірқатар өңірінде бүгін, 20 мамырда дауылды ескерту жарияланды. «Қазгидромет» РМК мәліметінше, ел аумағында жаңбыр, найзағай, бұршақ, шаңды дауыл, тұман және аяз сынды қолайсыз ауа райы құбылыстары күтіледі. Кей өңірлерде желдің екпіні күшейіп, өрт қаупінің жоғары және төтенше деңгейі сақталады.
Жетісу, Ұлытау және Қарағанды облыстарында желдің екпіні 15–20 м/с-қа дейін жетіп, кей жерлерде өрт қаупі жоғары және төтенше деңгейде сақталады. Қарағандыда да төтенше өрт қаупі болжанған.
Ақтөбе облысында шаңды дауыл күтіліп, кей аудандарда өрт қаупі төтенше деңгейге дейін көтеріледі. Алматы облысында солтүстік-шығыс жел күшейіп, тау бөктерінде екпіні 18–23 м/с-қа дейін жетеді.
Қызылорда облысында жаңбыр, найзағай, бұршақ және шаңды дауыл күтіліп, кей жерлерде жауын-шашынның қатты түсуі ықтимал. Облыс аумағында өрт қаупі жоғары деңгейде сақталады.
Ақмола облысында жаңбыр, найзағай, бұршақ және дауыл күтіліп, кей жерлерде температура төмендеп, түнде аяз болуы мүмкін.
Маңғыстау, Атырау және Батыс Қазақстан облыстарында жаңбыр, найзағай және тұман күтіледі, кей жерлерде шаңды дауыл болуы ықтимал. Желдің екпіні 15–20 м/с аралығында болады.
Жамбыл облысында таулы аймақтарда нөсер жаңбыр, бұршақ және дауыл күтіліп, желдің екпіні 23–28 м/с-қа дейін жетуі мүмкін.
Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Қостанай және Шығыс Қазақстан облыстарында жаңбыр, найзағай, бұршақ және дауыл күтіліп, кей жерлерде аяз және тұман болжанған.
Абай облысында жел күшейіп, түнде аяз түсуі мүмкін. Өңірдің бірқатар бөлігінде өрт қаупі төтенше деңгейде сақталады.
Синоптиктер тұрғындарға ауа райының қолайсыз кезеңінде сақтық шараларын қатаң сақтауды, ашық алаңдарда және таулы аймақтарда жүрмеуді ескертеді.
