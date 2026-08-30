Жаңаөзенде жаңа дене шынықтыру-сауықтыру кешені салынып жатыр

Кешен №3 өндірістік аймақта орналасқан. Жоба «Халық» қайырымдылық қорының демеушілік қолдауымен жүзеге асырылуда.

30 Тамыз 2026, 11:49
АВТОР
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gov/kz 30 Тамыз 2026, 11:49
30 Тамыз 2026, 11:49
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Фото: gov/kz

Жаңаөзен қаласында жаңа дене шынықтыру-сауықтыру кешені салынып жатыр. Нысанды биыл аяқтау жоспарланған.

Кешен №3 өндірістік аймақта орналасқан. Жоба «Халық» қайырымдылық қорының демеушілік қолдауымен жүзеге асырылуда.

Құрылыс жұмыстары 2025 жылы басталған, ал нысанды 2026 жылы пайдалануға беру жоспарланып отыр.

Кешен іске қосылғаннан кейін қала тұрғындары спортпен және дене шынықтырумен тұрақты айналысуға қосымша мүмкіндік алады.

Жаңа нысан Жаңаөзеннің спорттық инфрақұрылымын толықтырып, тұрғындар арасында бұқаралық спортты дамытуға жағдай жасайды.

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