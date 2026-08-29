Сеутада мигранттарға қарсы наразылық өршіді: өрт қойылып, газ қолданылды
Жергілікті тұрғындар мигранттар лагеріне азық-түлік жеткізіп жатқан Қызыл Крест көліктерінің жолын да бөгеуге тырысқан.
29 Тамыз 2026, 06:45
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