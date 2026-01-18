Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Жаңаөзенде өрт сөндіру көлігі тұрғын үйге соғылып, екі адам көз жұмды

Кеше, 23:12
115
youtube.com/@aktau-lada-kz
Фото: youtube.com/@aktau-lada-kz

18 қаңтарда Жаңаөзен қаласы, Манат көшесінде шақыртуға бара жатқан өрт сөндіру көлігі мен жеңіл автокөлік соғысып, жол-көлік апаты болған. Салдарынан өрт сөндіру көлігі жеке тұрғын үйге соғылған, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша, жол-көлік апатынан екі адам қайтыс болған.

Жол апаты салдарынан 2 адам қаза тауып, 5 адам зардап шекті. Түрлі дене жарақатын алғандардың арасында үш өрт сөндіруші бар. Барлығы да ауруханаға жеткізілді, – деп жазылған хабарламада.

Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталған. Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайы мен себептері анықталып жатыр. Қылмыстық іс полиция департаменті басшылығының бақылауында.

