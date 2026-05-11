Жаңаөзенде баласына көлік айдатқан әке жауапқа тартылды
Ер адам көлікті 12 жастағы ұлына әдейі басқаруға берген.
Жаңаөзен полицейлері кәмелетке толмаған ұлына көлік жүргізуге рұқсат берген ер адамды жауапкершілікке тартты, деп хабарлайды BAQ.KZ Lada.kz-ке сілтеме жасап.
Өңірлік полиция департаментінің мәліметінше, әлеуметтік желілерді бақылау барысында баланың әкесінің көзінше көлік тізгінінде отырғаны түсірілген видео анықталған. Кейін көлік иесінің жеке басы белгілі болды.
Тексеру кезінде ер адамның көлікті жүргізуші куәлігі жоқ 2014 жылы туған ұлына әдейі басқаруға бергені анықталған.
Әкеге қатысты Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 612-бабының 5-бөлігі бойынша көлікті басқару құқығы жоқ адамға рөл бергені үшін хаттама толтырылды. Бұл бап 50 АЕК көлемінде, яғни 216 250 теңге айыппұл қарастырады.
Сонымен қатар ол қауіпсіздік белдігін пайдалану талаптарын бұзғаны үшін ӘҚБтК-нің 593-бабы бойынша да жауапқа тартылды. Аталған бапқа сәйкес 5 АЕК немесе 21 625 теңге айыппұл қарастырылған.
Көлік айып тұрағына қойылды.
Полиция мұндай әрекеттер жол қозғалысы қауіпсіздігіне үлкен қатер төндіріп, қайғылы жағдайларға алып келуі мүмкін екенін атап өтті.
Құқық қорғау органдары ата-аналарға көлік жүргізу тек дағдыны ғана емес, үлкен жауапкершілікті талап ететінін ескертіп, рөлді балаларға беру заң бұзушылық екенін және айналадағы адамдардың өміріне қауіп төндіретінін reminded.
Желіде тараған видеодан кейін жасөспірімнің әкесі көпшілік алдында кешірім сұрады. Ол баласының әрекетін қателік деп атап, мұндай жағдай қайталанбауы үшін тәрбиелік шаралар жүргізілетінін айтты.
