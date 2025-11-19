Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Жаңа жылдан бастап халықтың табысы инфляциядан жоғары 2–3%-ға өседі

2026-2028 жылдары халықтың табысы инфляциядан жоғары қарқынмен жыл сайын 2-3%-ға өседі. Бұшл туралы Үкімет отырысында премьер-министрдің орынбасары ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Халықтың табысын қолдау үшін жұмыспен қамтуға жәрдемдесу бағдарламаларын жүзеге асыру жалғасады. Экономикалық белсенділігі төмен өңірлерге ерекше назар аударылатын болады, - деді премьер-министрдің орынбасары.

Оның айтуынша, мемлекет әлеуметтік қолдаудың атаулылық бағытын арттыруға ниетті.

Әлеуметтік төлемдердің ашықтығы мен атаулылық бағытын арттыру үшін цифрлық технологиялар қолдануды кеңейту жоспарлануда. 2027-2028 жылдары ең төменгі жалақыны көтеру мәселесі қаралады. 2026-2028 жылдары халықтың нақты табысының өсуі жылына орта есеппен 2-3%-дан төмен емес болады, - деді Серік Жұманғарин.

