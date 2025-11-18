Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Жаңа жылда қалай демаламыз?

Гүлжан РАМАНҚҰЛОВА
Бүгiн, 17:25
166
BAQ.KZ - архив
Фото: BAQ.KZ - архив

Қазақстанда 2026 жылғы Жаңа жыл мерекесіне ресми демалыс күндері – 1 және 2 қаңтар, ал 7 қаңтар – Рождество болып белгіленген, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

2026 жылы Жаңа жыл аптаның соңына түседі. Сондықтан қазақстандықтар 30 және 31 желтоқсанда жұмыс істеп, кейін 4 күн қатарынан демалады. 5 қаңтарда қайта жұмысқа шығып, Рождествоға дейін екі күн жұмыс істейді.

7 қаңтар – Рождество сәрсенбіге сәйкес келетіндіктен, апта ортасында тағы бір демалыс күні болады.

Бес күндік жұмыс аптасы бойынша демалыс

  • 30, 31 желтоқсан – жұмыс күндері
  • 1, 2, 3, 4 қаңтар – демалыс
  • 5, 6 қаңтар – жұмыс
  • 7 қаңтар – демалыс

Барлығы: 12 демалыс күні және 19 жұмыс күні.

Алты күндік жұмыс аптасы бойынша демалыс

  • 30, 31 желтоқсан – жұмыс
  • 1, 2 қаңтар – демалыс
  • 3, 5, 6 қаңтар – жұмыс
  • 7 қаңтар – демалыс

Барлығы: 7 демалыс күні және 24 жұмыс күні.

