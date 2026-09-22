Жаңа жолдар, көпір және жолайрықтар: Астанада көлік кептелісі қалай азайтылады?
Астанада жаңа көпір мен екі деңгейлі жол салу, қоғамдық көлікті және жол қозғалысын басқарудың зияткерлік жүйесін одан әрі дамыту жоспарланып отыр. Жолдардағы жүктемені азайту шаралары туралы қала әкімі Жеңіс Қасымбек Үкімет отырысында мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Көлік саны артып келеді
Әкімнің айтуынша, қаладағы көлік қозғалысының қарқыны артып келеді. Қазір Астанада 471 мың көлік тіркелген. Салыстырсақ, 2024 жылы олардың саны 420 мың, ал 2025 жылы 446 мың болған. Жыл сайын елордадағы көлік саны шамамен 25–30 мыңға көбейеді.
Қалаға күнделікті қатынайтын көліктер де жолдарға қосымша салмақ түсіреді. Күн сайын Астанаға шамамен 150 мың автокөлік кіріп-шығады.
Көлік санының өсуіне байланысты әкімдік көлік жүйесін дамыту бағдарламасын іске асырып жатыр. Оның аясында №38 көшенің Фариза Оңғарсынова көшесінен Қабанбай батыр даңғылына дейінгі бөлігін салу басталды. Әкімнің айтуынша, жаңа жол Мәңгілік Ел, Қабанбай батыр және Тұран даңғылдарындағы жүктемені азайтуға тиіс.
Сонымен қатар Қабанбай батыр даңғылы бойымен екі деңгейлі жол салу жобасы әзірленіп жатыр. Бұл жол көліктердің тоқтаусыз қозғалуына мүмкіндік беріп, сол жағалаудағы негізгі магистральдардың жүктемесін азайтады деп күтілуде.
Жаңа көпір салынады
Тағы бір ірі жоба – Хусейн бен Талал көшесін ұзартып, өзен үстінен жаңа көпір салу. Осы арқылы елорданың сол жағалауы мен «Нұрлы жол» теміржол вокзалы маңын байланыстыратын қосымша жол ашылмақ.
Сонымен қатар қолданыстағы көшелердің көлік өткізу мүмкіндігін арттыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қалада бағдаршамдардың жұмыс режимі реттеліп, көлік ең көп шоғырланатын учаскелерде солға бұрылуға шектеу қойылуда. Оның орнына кері бұрылуға арналған балама орындар ұйымдастырылып жатыр.
Қоғамдық көлік дамытылады
Жолдардағы жүктемені азайтудың тағы бір жолы – қоғамдық көлікті дамыту. Автобустарға арналған Bus Lane жолақтарының ұзындығы 146 шақырымға жетті. Соңғы бірнеше жылда автобустар саны 60%-ға артып, 1,2 мыңнан 1,9 мыңға дейін көбейді. Биыл тағы 80 автобус сатып алынды. Келесі жылы 350 автобус алу жоспарланып отыр.
Tarlan Astana жеңіл рельсті көлік жүйесі дамыған сайын оны автобус бағыттарымен және көліктің бір түрінен екіншісіне ауысып мінуге арналған тораптармен біріктіру көзделген. 2030 жылға қарай қоғамдық көлікті пайдаланатын тұрғындардың үлесін 60%-ға жеткізу жоспарланып отыр.
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