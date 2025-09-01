Жаңа оқу жылы: Бала құқығы қалай қорғалады?

Педагогтердің жыл сайынғы тамыз конференциясында Мемлекет басшысы мектептерде буллингке, қатыгездікке және агрессияға орын болмауы тиіс екенін ерекше атап өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Соңғы екі жылда елімізде кешенді шаралар қабылданды: кәмелетке толмағандарға қатысты зорлық-зомбылық үшін жаза күшейтілді, Бала құқықтары жөніндегі уәкіл институты нығайтылды, суицидтің алдын алу бойынша жүйелі жұмыс жүргізіліп келеді.
Мектеп әр бала үшін қауіпсіз жер болуы тиіс, – деп атап өткен болатын Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
«ДосболLIKE» бағдарламасы
Мектептер мен колледждерде «ДосболLIKE» антибуллингтік бағдарламасы енгізілуде.
Апталық жеке қауіпсіздік сабақтары қайта жанданады. Енді олар елдегі барлық балабақшаларда, мектептерде және колледждерде өтеді: әр апта сайын сынып сағатында 10 минуттан, жылына үш рет қайталанып отырады. Сабақтарда интернеттегі қауіпсіздік ережелері, алаяқтардан қорғану жолдары, төтенше жағдай кезіндегі іс-қимылдар және зорлық-зомбылықтың алдын алу тақырыптары қамтылады.
Балаларға психологиялық қолдау көрсететін 20 орталық өз жұмысын жалғастыруда. Бұл орталықтар буллинг, зорлық-зомбылық және дағдарыс жағдайларына байланысты балаларға, ата-аналарға және педагогтерге көмек көрсетеді. Кеңес беру және шұғыл көмек тәулік бойы қолжетімді.
QR-код-пен өтініш беру
«111» байланыс орталығының QR-кодтары барлық мектептерге орналастырылды. Балалар өз құқықтарының бұзылуы туралы анонимді әрі жедел хабарлай алады. QR-кодтар дәліздерде, баспалдақтарда және санитарлық бөлмелерде көзге көрінетін жерлерге ілінген. Барлық өтініштер тәулік бойы қабылданады.
Буллинг үшін әкімшілік жауапкершілік белгіленді: айыппұл – 10 АЕК, ал қайталанған жағдайда – 30 АЕК.
Қоғамдық көліктен балаларды түсіруге тыйым салынды. Автобус жүргізушілеріне 16 жасқа дейінгі балаларды ересектерсіз мәжбүрлеп түсіріп кетуге болмайды. Ережені бұзу әкімшілік жауапкершілікке әкеп соғады.
«Жалпыға бірдей білім беру» қолдады
«Жалпыға бірдей білім беру» қоры арқылы 500 мыңнан астам бала қолдау алды. Әлеуметтік осал санаттағы балаларға киім-кешек, аяқ киім мен оқу-құралдарын сатып алу үшін ата-аналар мен заңды өкілдердің есепшоттарына 25,3 млрд теңге аударылды.
Ақтөбе облысында алғаш рет балалардың құқықтарын қорғау басқармасы құрылды. Ол аудандық және қалалық бөлімдердің жұмысын үйлестіреді. Алдағы уақытта осы сынды құрылымдар барлық өңірлерде ашылады.
Қамқоршылық және қорғаншылық органдарының штаты шамамен үш есеге артты. Енді норматив бойынша 5 мың балаға – 1 маман қарастырылған. Қазіргі таңда жүйеде 896 маман жұмыс істейді, олардың саны кезең-кезеңімен көбейіп келеді.
Жоғарыда аталған бастамалардың жүзеге асырылуы ҚР Оқу-ағарту министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің тұрақты бақылауында.