Жаңа мамандықтар, оқу және тұрақты жұмыс: Алматы таулары жастарға қандай мансап жолын ашады
Алматының тау туризмін дамыту жоспары жаңа курорттар мен туристік бағыттар құрумен ғана шектелмейді. Бұл сала жастарға жұмысқа орналасуға, жаңа мамандық меңгеруге және тәжірибе жинауға мүмкіндік ашуы мүмкін. Almaty SuperSki жобасы аясында курорт іске қосылғаннан кейін шамамен 5 мың тұрақты жұмыс орнын құру көзделген. Ал тау туризміне қажетті мамандарды даярлау үшін Almaty Tau Academy жобасы қарастырылып отыр. Толығырақ BAQ.KZ тілшісінің материалында.
Тау кластері шамамен 5 мың тұрақты жұмыс орнын ашуы мүмкін
Алматының тау кластері дамыған сайын туризммен қатар қонақжайлылық, инженерия, спорт менеджменті, цифрлық технологиялар және тау инфрақұрылымын күтіп ұстау салаларында да мамандарға сұраныс артуы мүмкін. Жобаны жүзеге асыру кезеңінде мыңдаған жұмыс орнын ашу көзделсе, курорт іске қосылғаннан кейін шамамен 5 мың тұрақты жұмыс орнын құру жоспарланған.
Almaty Tau Management компаниясы басқарма төрағасы Жан-Пьер Баралоның айтуынша, тау кластерінің дамуы еңбек жолын енді бастаған жастарға жаңа кәсіби бағыттарға жол ашуы мүмкін.
«Алматы тау кластерінің дамуы жаңа жұмыс орындары мен түрлі кәсіби бағыттардың пайда болуына негіз болады. Бұл – еңбек жолын енді бастап жатқан жас мамандар үшін өте жақсы мүмкіндік», – дейді ол.
Осылайша, тау туризмі жастар үшін тек маусымдық жұмыспен шектелмей, тұрақты қызмет пен кәсіби өсуге мүмкіндік беретін салаға айналуы мүмкін.
Сұранысқа ие мамандықтар тек туризммен шектелмейді
Тау курортының жұмысы қонақтарды қабылдау мен оларға қызмет көрсетуден ғана тұрмайды. Оның тұрақты жұмыс істеуі инженерлерге, техникалық мамандарға, қауіпсіздік қызметкерлеріне, маркетологтерге, экологтерге және тау инфрақұрылымын пайдаланатын мамандарға да байланысты.
Болашақта инженерия, цифрлық технологиялар, туристік қызметтерді басқару және арнайы тау инфрақұрылымын пайдалану тоғысындағы жаңа мамандықтар пайда болуы мүмкін. Қонақжайлылық пен туризмге қоса, спорт менеджменті, технологиялар және тау кәсіптері де маман даярлау бағыттарының қатарында аталады.
Жан-Пьер Баралоның сөзінше, туристік инфрақұрылым кеңейіп, көрсетілетін қызмет түрлері күрделене түскен сайын білікті мамандардың маңызы арта береді.
«Болашақта инженерия, цифрлық технологиялар, туристік қызметтерді басқару және арнайы тау инфрақұрылымын пайдалану тоғысындағы жаңа мамандықтар пайда болуы мүмкін», – дейді ол.
Almaty Tau Academy қандай мамандарды даярламақ?
Тау туризмі мен курорт индустриясына қажет кадрларды даярлау және мамандардың біліктілігін арттыру үшін Almaty Tau Academy жобасы жоспарланып отыр. Академияның негізгі бағыттарына қонақжайлылық, туризм, спорт менеджменті, инженерия, технологиялар және тау кәсіптері кіреді.
Жан-Пьер Баралоның айтуынша, академия осы салада жұмыс істейтін мамандарды даярлауға және олардың кәсіби деңгейін көтеруге бағытталады.
«Академия тау туризмі мен курорт индустриясына мамандар даярлауға және олардың біліктілігін арттыруға бағытталады. Қонақжайлылық, туризм, спорт менеджменті, инженерия, технологиялар және тау кәсіптері бойынша оқыту жоспарланып отыр», – деді ол.
Бұл бастаманың мәні – туризм саласындағы жұмыс орындарын құрумен қатар, сол қызметтерді сапалы атқара алатын мамандар даярлау. Инфрақұрылым дамып, туристерге ұсынылатын қызметтер көбейген сайын, білікті кадрларға деген қажеттілік те артуы мүмкін.
Жастар тәжірибені қайдан жинай алады?
Мамандарды даярлау жоспары оқу үдерісімен ғана шектелмейді. Жастардың жұмыс істеп тұрған курорттарда тәжірибеден өтуі, тағылымдамадан өтуі және халықаралық әріптестермен бірлесіп жұмыс істеуі де қарастырылған. Мұндай мүмкіндіктер студенттерге алған білімін іс жүзінде қолдануға және саланың жұмыс тәртібімен танысуға жол ашуы мүмкін.
Алматы технологиялық университеті мен Сәтбаев университетінің студенттері жобаның операторы – «Kazakh Tourism Development» компаниясының бас атқарушы директоры Ержан Еркінбаевпен кездесіп, тау кластерінің болашағын талқылаған. Кездесуде қолжетімділік, экология, қауіпсіздік, бұқаралық спорт, жыл бойғы туризм және жұмыс орындары туралы сұрақтар көтерілген.
Ержан Еркінбаев студенттердің осындай талқылауға қатысуын маңызды деп санайды.
«Бүгінгі студенттер бірнеше жылдан кейін жаңа туристік экожүйеде жұмыс істеп, Алматының дамуына үлес қосады. Сондықтан олардың осы диалогқа қатысуы біз үшін аса маңызды», – деді ол.
Кездесуде студенттер де тау туризмін дамытудың мүмкіндіктеріне назар аударған. Әділбек Нұрисламның пікірінше, тау туризмінің дамуы Алматының табиғатын кеңірек танытуға мүмкіндік береді. Ал Жанель Қасымова мұндай бастама балалардың спортпен айналысуына және таумен ерте жастан танысуына жол ашуы мүмкін екенін айтқан.
Бір жұмыс орнынан ұзақмерзімді мансапқа дейін
Тау туризмінің еңбек нарығындағы мүмкіндігі тек жаңа қызмет орындарының санымен өлшенбейді. Бұл салада маманның біліктілігін арттыруға, тәжірибе жинауға және туристік инфрақұрылым күрделенген сайын кәсіби бағытты кеңейтуге мүмкіндік болуы мүмкін.
Жан-Пьер Баралоның айтуынша, тау туризміндегі жұмыс орындарының маңызы инфрақұрылым кеңейіп, қызмет көрсету түрлері көбейген сайын арта түседі. Сондықтан бұл салада ұзақмерзімді мансап құруға мүмкіндік бар.
Дегенмен, шамамен 5 мың тұрақты жұмыс орны – іске асырылуы көзделіп отырған жоспарлы көрсеткіш. Жастар үшін оның нақты нәтижесі курорт жобаларының жүзеге асуына, мамандарды даярлау жұмысына және саланың дамуына байланысты болады.
Almaty SuperSki жобасы мен Almaty Tau Academy бастамасы осы тұрғыдан алғанда, Алматының тау туризмін дамыту мен жастарды жаңа кәсіби бағыттарға тартуды бір арнаға тоғыстыруды көздейді.
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