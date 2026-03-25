  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Жамбыл облысында жантүршігерлік жол апаты: Көлікте қысылып қалған ер адам құтқарылды

Жамбыл облысында жантүршігерлік жол апаты: Көлікте қысылып қалған ер адам құтқарылды

Құтқарушылар зардап шеккен адамды жедел түрде көліктен шығарып алды.

Бүгiн 2026, 18:15
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
©BAQ.KZ архиві/ Арман Мухатов
Бүгiн 2026, 18:15
56
Фото: ©BAQ.KZ архиві/ Арман Мухатов

Бүгін таңертең ерте Жамбыл облысының Байзақ ауданындағы Бурыл ауылында екі жеңіл автокөліктің қатысуымен жол-көлік оқиғасы болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Оқиға орнына жеткен ТЖМ жедел-құтқару жасағының мамандары гидравликалық апаттық-құтқару құралдарының көмегімен көліктің салонында қысылып қалып, өздігінен шыға алмаған зардап шегушіні шығарып алды.

Осыдан кейін ер адам әрі қарай ауруханаға жеткізу үшін жедел жәрдем бригадасына тапсырылды.

Наверх