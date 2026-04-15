Жамбыл облысында қорадан екі жасөспірімнің мәйіті табылды

Полиция оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғады.

Бүгiн 2026, 16:20
©BAQ.KZ архиві/Нұркен Алишев
Бүгiн 2026, 16:20
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Нұркен Алишев

Қордай ауданында екі тоғызыншы сынып оқушысы өз-өзіне қол жұмсады. Олардың мәйіті қорадан табылған.

Жамбыл облысының Полиция департаменті оқиғаның 15 сәуір күні таңғы сағат 06:00-де Қаракемер ауылында болғанын мәлімдеді.

ҚР Қылмыстық кодексінің 105-бабы (Өз-өзіне қол жұмсауға дейін жеткізу) бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта құқық қорғау органдарының қызметкерлері болған оқиғаның мән-жайын жан-жақты, толық және объективті анықтауға бағытталған қажетті тергеу амалдарын жүргізіп жатыр, – деді ведомствоның баспасөз қызметі.

ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес, тергеу мүддесі үшін өзге ақпарат жария етілмейді.

