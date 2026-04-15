Жамбыл облысында қорадан екі жасөспірімнің мәйіті табылды
Полиция оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғады.
Қордай ауданында екі тоғызыншы сынып оқушысы өз-өзіне қол жұмсады. Олардың мәйіті қорадан табылған.
Жамбыл облысының Полиция департаменті оқиғаның 15 сәуір күні таңғы сағат 06:00-де Қаракемер ауылында болғанын мәлімдеді.
ҚР Қылмыстық кодексінің 105-бабы (Өз-өзіне қол жұмсауға дейін жеткізу) бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта құқық қорғау органдарының қызметкерлері болған оқиғаның мән-жайын жан-жақты, толық және объективті анықтауға бағытталған қажетті тергеу амалдарын жүргізіп жатыр, – деді ведомствоның баспасөз қызметі.
ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес, тергеу мүддесі үшін өзге ақпарат жария етілмейді.
Еске салайық, бұған дейін Шымкентте 8-сынып оқушысы қайтыс болды.
