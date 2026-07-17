Жамбыл облысында пойыз жылқыны қағып кетті: келтірілген шығынды иесі өтейді
Теміржолға қараусыз шыққан малдың иесіне әкімшілік шара қолданылды.
Материалдық шығынды өндіру туралы азаматтық істі Шу аудандық соты қарады.
Сот анықтағандай, 2025 жылдың қараша айында түнгі уақытта Отар – Шу теміржол учаскесінде жолаушылар пойызы жолға кенеттен жүгіріп шыққан жылқыны қағып кеткен. Машинист шұғыл тежегішті басып, дыбыстық белгі бергенімен, соқтығысудың алдын алу мүмкін болмаған.
Оқиға салдарынан электровоз механикалық зақым алып, жөндеуге жіберілген. Қалпына келтіру жұмыстарының құны 531 мың теңгені құраған.
Тексеру барысында жануардың иесі анықталды. Белгілі болғандай, ол бұған дейін де теміржол маңында мал жаю қағидаларын бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Іс материалдарын зерделеген сот теміржолдағы оқиға мен локомотивтің бүлінуіне мал жаю қағидаларын бұзу себеп болған деген қорытындыға келді.
Сот шешімімен жылқы иесінен 531 мың теңге көлемінде материалдық шығын, сондай-ақ «К.» ЖШС пайдасына мемлекеттік баж өндірілді.
Қазіргі уақытта сот шешімі заңды күшіне енген жоқ.
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