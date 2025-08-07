Жамбыл облысында оқушы пневматикалық мылтықпен досын жарақаттады

Жамбыл облысында кәмелетке толмаған жасөспірім пневматикалық қарумен абайсызда досын жарақаттады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Жасөспірім достарымен бірге әкесінің пневматикалық мылтығын алып, аулада бөтелкелерді атып "жаттығу" өткізген.
Алайда, оның айтуынша, бір оқ кездейсоқ атылып кеткен. Жәбірленуші нысананы түзеп жатқанда, ол шүріппеден саусағын алып үлгермеген. Оқ тура досының жақ сүйегіне тиген.
Абырой болғанда, жарақаты ауыр болмаған. Жәбірленуші сотта еш шағымының жоқ екенін айтты. Ал жасөспірім кінәсін мойындап, өкініш білдірген және ешкімге қасақана зиян келтіргісі келмегенін түсіндірген.
Криминалистің қорытындысы бойынша, "Cometa 300" маркалы пневматикалық қару спорттық жаттығу үшін арналған және атыс қаруы болып есептелмейді.
Жасөспірімнің кінәсі хаттамамен, қатысушылардың түсініктемелерімен, жәбірленушінің сөзімен және өзге де дәлелдермен расталған.
Кәмелетке толмаған айыпталушы кінәні толық мойындап, шын ниетімен өкініш білдірді. Қасақана әрекет болмағанын және ауырлататын мән-жайлардың жоқтығы ескерілді. Нәтижесінде жасөспірім ҚР ӘҚБтК-нің 485-бабы 1-бөлігі (қаруды заңсыз пайдалану) бойынша кінәлі деп танылып, оған 10 АЕК — 39 320 теңге көлемінде айыппұл салынды. Бұл кәмелетке толмағандар үшін мүмкін болатын ең төменгі мөлшер, - деп хабарлады Жамбыл аудандық сотының баспасөз қызметі.
Қару иесіне, яғни жасөспірімнің әкесіне қайтарылды.
Қаулы заңды күшіне енді.