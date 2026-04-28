Жалған ақпаратпен күрес: Қазақстан қандай шаралар қабылдап жатыр?
Жалған ақпараттың таралуы ең алдымен қоғамның сенім жүйесіне тікелей әсер етеді.
Қазіргі қоғам ақпарат ағынының бұрын-соңды болмаған қарқынымен өмір сүріп отыр. Интернет, әлеуметтік желілер және мессенджерлер ақпаратты жылдам тарату мүмкіндігін арттырғанымен, сонымен бірге жалған ақпараттың да кең таралуына жол ашты. Дезинформация, фейк жаңалықтар және манипуляциялық контент қоғамның ақпараттық қауіпсіздігіне тікелей қауіп төндіретін факторға айналды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Осы жағдайда Қазақстанда жалған ақпаратқа қарсы күрес тек мемлекеттік деңгейде ғана емес, медиа, білім беру және азаматтық қоғам салаларында да маңызды бағыт ретінде қалыптасып келеді. Фактчекинг мәдениетін дамыту, медиасауаттылықты арттыру және құқықтық реттеу тетіктерін жетілдіру – бүгінгі күннің негізгі міндеттерінің бірі.
Жалған ақпараттың қоғамға әсері
Жалған ақпараттың таралуы ең алдымен қоғамның сенім жүйесіне тікелей әсер етеді. Себебі кез келген қоғамның тұрақтылығы ақпаратқа деген сеніммен өлшенеді: егер азаматтар естіген, оқыған немесе көрген дүниесінің шынайылығына күмән келтіре бастаса, онда ортақ түсінік пен ортақ пікір кеңістігі әлсірейді. Бұл жағдай қоғамдық пікірдің табиғи қалыптасу процесін бұзады, нәтижесінде эмоцияға негізделген, тексерілмеген ақпарат үстемдік ете бастайды.
Азаматтар шынайы ақпарат пен жалған мәліметті ажырата алмаған жағдайда, ақпараттық хаос пайда болады. Мұндай ортада әртүрлі манипуляциялық контент тез таралып, қоғамның көңіл-күйіне ықпал етеді. Бір ғана расталмаған хабарлама әлеуметтік желілер арқылы бірнеше минут ішінде мыңдаған адамға жетіп, қоғамдық реакция тудыруы мүмкін. Соның салдарынан нақты дерекке емес, эмоцияға негізделген пікірлер көбейіп, әлеуметтік шиеленіс күшею қаупі артады.
Ғылыми зерттеулер де ақпараттық кеңістіктегі фейк контенттің қоғамдық санаға әсері айтарлықтай жоғары екенін көрсетеді. Әсіресе әлеуметтік желілерде таралатын ақпараттың жылдамдығы мен шектеусіз қолжетімділігі жалған мәліметтің әсерін күшейтеді. Мұндай ортада адам көбіне ақпараттың қайдан шыққанын емес, оның қаншалықты тез және кең таралғанын маңызды деп қабылдайды. Бұл құбылыс «ақпараттық жұғу эффектісі» ретінде сипатталады, яғни жиі қайталанған немесе көп көрінген ақпарат шынайы сияқты қабылдана бастайды.
Қазақстандық зерттеулер де бұл мәселені ерекше атап өтеді: жалған ақпарат азаматтардың шешім қабылдау процесіне, әлеуметтік сенім деңгейіне және жалпы ақпараттық қауіпсіздікке кері әсер етеді. Мысалы, экономикалық, әлеуметтік немесе саяси сипаттағы жалған хабарламалар адамдардың күнделікті таңдауына, пікіріне және тіпті мінез-құлқына ықпал етуі мүмкін. Уақыт өте келе бұл қоғамдағы сенім институттарының әлсіреуіне әкеледі – азаматтар ресми дереккөздерге де күмәнмен қарай бастайды.
Қазақстандағы құқықтық және институционалдық шаралар
Қазақстанда жалған ақпаратпен күрес бірнеше бағытта жүргізіледі. Біріншісі – құқықтық реттеу. Соңғы жылдары интернет кеңістігіндегі заңға қайшы контентті шектеу, оны жою және таралуын тоқтату механизмдері күшейтілді. Кейбір заңнамалық өзгерістерге сәйкес әлеуметтік желілер мен платформаларға да жауапкершілік жүктеледі, олар заңға қайшы ақпаратты жедел жоюға міндеттеледі .
Сонымен қатар, ақпараттық қауіпсіздік мәселелері ұлттық қауіпсіздік деңгейінде қарастырылып, мемлекеттік органдар тарапынан мониторинг және бақылау жүйелері іске асырылуда.
Фактчекинг пен медиа ұйымдардың рөлі
Қазақстанда соңғы жылдары фактчекинг бағытында тәуелсіз және кәсіби платформалар қалыптаса бастады. Олар әлеуметтік желілердегі ақпаратты тексеріп, жалған мәліметтерді әшкерелеумен айналысады. Бұл – қоғамда ақпарат сапасын арттыруға бағытталған маңызды қадам.
Зерттеулерге сәйкес, фактчекинг институттарының дамуы қоғамның ақпаратқа деген сыни көзқарасын қалыптастыруға ықпал етеді және ақпараттық мәдениетті көтереді . Сонымен қатар, медиасауаттылықты арттыру жалған ақпараттың таралуын алдын алудың ең тиімді жолдарының бірі ретінде қарастырылады .
Медиасауаттылық – негізгі қорғаныс құралы
Жалған ақпаратпен күрестегі ең маңызды факторлардың бірі – азаматтардың медиасауаттылығы. Егер адам ақпарат көзін тексере білсе, күмәнді деректерді ажырата алса, ол фейк жаңалықтың ықпалына аз түседі.
Медиасауаттылық тек білім беру саласының міндеті емес, ол өмірлік дағды. Мектептерде, университеттерде және қоғамдық бағдарламаларда ақпаратты талдау, сыни ойлау және цифрлық қауіпсіздік бойынша білім беру жұмыстары жүргізілуде.
Қоғамдық сана және жауапкершілік
Жалған ақпаратпен күресте тек мемлекет немесе медиа ұйымдар ғана емес, әрбір азаматтың жауапкершілігі маңызды. Әлеуметтік желі қолданушысы ақпаратты бөліспес бұрын оның шынайылығын тексеруі тиіс. Өйткені бір ғана жалған хабарлама мыңдаған адамға әсер етуі мүмкін.
Ақпараттық кеңістіктегі жауапкершілік мәдениеті қалыптасқан сайын, қоғамдағы сенім деңгейі де артады. Бұл өз кезегінде тұрақты әрі қауіпсіз ақпараттық орта құруға мүмкіндік береді.
Қазақстандағы жалған ақпаратпен күрес – көпқырлы және үздіксіз процесс. Ол құқықтық реттеуді, технологиялық шешімдерді, медиа ұйымдардың жұмысын және ең бастысы, қоғамның ақпараттық сауаттылығын қамтиды.
Цифрлық дәуірде ақпараттың жылдам таралуы – үлкен мүмкіндік те, үлкен қауіп те. Сондықтан жалған ақпаратқа қарсы ең тиімді құрал – сын тұрғысынан ойлау, медиасауаттылық және шынайы ақпаратқа деген жауапкершілік мәдениеті.
Жалған ақпаратпен күрес тек ақпаратты тексеру емес, ол – қоғамның интеллектуалдық иммунитетін қалыптастыру жолы.
