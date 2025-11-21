Жалған 100 мың мал тіркеп, 271 млн субсидия жымқырғандар сотталды

Түркістан облысы прокуратурасының Сотқа дейінгі тергеп-тексеру басқармасының арнайы прокурорлары заңсыз субсидия жымқырған фактісін сотқа жолдаған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Тергеу барысында анықталғаны, аудандық ветеринария қызметінің 4 мамандары ауыл тұрғынымен бірге сөз байласып, шаруа қожалықтарының аттарына іс жүзінде болмаған 100 мың бас шамасындағы ұсақ малды ақпараттық жүйеде заңсыз тіркеп 271 млн субсидияны жымқырып, өзара бөліскен.
Түркістан қаласының сотымен алаяқтық жолмен, жоқ малдарға жалған құжаттар әзірлеп, субсидия қаражатын жымқырған 5 тұлға кінәлі деп танылып, 4 күдікті 5,2 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасына сотталды, бір адамға бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалып, соңынан рақымшылық актісін қолданып сот істі тоқтатты. Мемлекеттің пайдасына 50 млн теңге өндірілді, сонымен бірге 120 млн теңгелік мүлікке тыйым салынды, – делінген прокуратура мәліметінде.
Түркістан облысы прокуратурасы мемлекеттен бөлінген субсидия қаражатын жымқырғаны үшін қылмыстық жауаптылықтың көзделгенін және ол әрекеттер үшін 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін екенін ескертеді.