Жағдайы ауыр екі Қазақстан азаматы Түркиядан елге жеткізілді
Тасымалдау медициналық авиациясының күшімен жүзеге асырылды.
Бүгiн 2026, 16:34
Бүгiн 2026, 16:34Бүгiн 2026, 16:34
Фото: ДСМ
Жағдайы ауыр екі Қазақстан азаматы Түркиядан Қазақстанға бір рейспен сәтті жеткізілді. Бұл туралы Денсаулық сақтау минитсрлігінің баспасөз қызметі мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Тасымалдау Ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығының медициналық авиациясының күшімен жүзеге асырылды.
1966 жылы туған, тыныс алу жеткіліксіздігі және өткір өкпе ісігі диагнозы бар ер адам, Алания қаласынан жеткізілді. 2019 жылы туған, ми қатерлі ісігі диагнозы бар бала, Стамбул қаласынан әкелінді. Ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығының медициналық авиация мобильдік бригадасының дәрігерлері - Баймышев Дәурен, Исмағұлова Райхан, сондай-ақ фельдшерлер Тоқтыбаев Асылбек пен Құндақбаев Ерулан және әуе кемесінің экипажының жоғары кәсібилігінің арқасында тасымалдау сәтті өтті, - деп жазылған хабарламада.
