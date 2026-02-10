Жабылған жолдар ашылды: Жүргізушілерге маңызды жаңалық

2026 жылғы 10 ақпан сағат 14:00-де бірнеше республикалық маңызы бар автожолдарда көліктің барлық түрлері үшін қозғалыс ашылды, деп хабарлайды BAQ.KZ Қазавтожолға сілтеме жасап.
Абай облысы:
- «ҚХР шекарасы – Майқапшағай – Зайсан – Қалбатау – Семей – Павлодар – РФ шекарасы» автожолының 587-733 шақырым аралығы (Семей қаласы – Павлодар облысы шекарасы).
Павлодар облысы:
- «ҚХР шекарасы – Майқапшағай – Зайсан – Қалбатау – Семей – Павлодар – РФ шекарасы» автожолының 525-587 шақырым аралығы (Аққулы ауылы – Абай облысы шекарасы).
1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.
Еске салсақ, 9 ақпанда ауа райының күрт нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар бірқатар автожол учаскелерінде көліктің барлық түрі үшін уақытша қозғалыс шектеуі енгізілген еді.