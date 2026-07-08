Зейнетақы жинағын үй мен емделуге жұмсау: Еңбек министрлігі сингапурлық модельді қарастырып жатыр
Қазақстанда зейнетақы жүйесі қалай өзгереді?
Еңбек министрлігінде зейнетақы жүйесінің сингапурлық моделі талқыланды.
ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаевтың төрағалығымен зейнетақы жүйесін жетілдіру мәселелері жөніндегі арнайы жұмыс тобының отырысы өтті. Оған мемлекеттік органдардың, сарапшылар қауымдастығының және салалық ұйымдардың өкілдері қатысты.
Жұмыс тобының қарауына зейнетақы жүйесінің сингапурлық моделінің жобасы ұсынылды. Аталған модель міндетті зейнетақы капиталын қалыптастыруды көздейді және азаматтарға зейнет жасына дейін жинақтың бір бөлігін тұрғын үй сатып алуға, білім алуға, медициналық шығындарды өтеуге және инвестициялауға пайдалану мүмкіндігін береді. Бұл ретте аударылатын қаражат үш шотқа бөлінеді, олардың біреуі жеңілдетілген тетік арқылы тұрғын үй мәселесін шешуге бағытталған, - деп хабарлады Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі.
Сонымен қатар талқылау барысында бірқатар сарапшылар ұсынылған модельдің әлеуметтік осал топтардың, оның ішінде мүгедектігі бар адамдар мен мүгедектігі бар бала тәрбиелеп отырған ата-аналардың мүдделерін қаншалықты толық ескеретініне қатысты пікірлерін білдірді.
Отырысқа қатысушылар аталған модельдің осы санаттағы азаматтардың зейнетақымен қамсыздандыру деңгейіне ықпалын жан-жақты қосымша зерделеу қажеттігін атап өтті. Қазіргі уақытта жұмыс тобының қарауында зейнетақы жүйесін жаңғыртуға қатысты өзге де тәсілдер бар. Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры азаматтың орташа айлық табысының медианалық жалақыға қатынасына және міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу ұзақтығына қарай есептелетін әлеуметтік зейнетақы төлемін енгізу тетігін ұсынды, - делінген министрлік хабарламасында.
Сондай-ақ, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры жұмыс берушінің аударымдарының 4%-ын азаматтың жеке зейнетақы шотына, ал 1%-ын ынтымақты (сақтандыру) құрамдасқа бағыттауды көздейтін модельді таныстырды. Мұндай тәсіл жинақтаушы қағидатты сақтандыру тетіктерімен және өмір бойғы төлемдер жүйесімен ұштастыруға мүмкіндік береді.
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі ұсынылған барлық бастамалардың қазіргі уақытта сараптамалық талқылау сатысында екенін айтты.
Түпкілікті шешімдер әрбір ұсыныстың әлеуметтік әділеттілікке, қаржылық тұрақтылыққа және азаматтардың түрлі санаттарына ықпалы жан-жақты сараланғаннан кейін қабылданады.
Еске салайық, бұған дейін Асхат Аймағамбетов азаматтар зейнетақы жинағын өздері басқара алатынын айтты.
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