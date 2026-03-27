Мәжіліс депутаты Асхат Аймағамбетов Үкімет кулуарында жұмыс берушілер төлейтін міндетті зейнетақы жарналарының тетігін өзгертуге қатысты ұсынысты түсіндірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Тиісті ұсыныс бұған дейін айтылған болатын.
Бұл 5 пайыз кімге тиесілі болуы керек? Сарапшылардың басым бөлігі, оның ішінде Ұлттық банктің бұрынғы төрағалары, сондай-ақ бірқатар депутаттар, соның ішінде мен де, жұмыс беруші төлейтін осы 5 пайызды әр адамға жеке бекіту қажет деп санаймыз. Яғни оны ортақ қорда шашыратпай, нақты адамға тиесілі ету керек, – деді Аймағамбетов.
Оның айтуынша, осы 5 пайыздың 4 пайызы тікелей қызметкердің жеке шотына түсуі мүмкін.
Егер жұмыс беруші сіз үшін осы 5 пайызды төлейтін болса, біз ол қаражат сіздің жеке шотыңызға түсуі керек деп есептейміз, белгісіз бір ортақ қорға жиналып, кейін басқа адамдарға бөлінбеуі тиіс. Сондықтан оның 4 пайызы нақты адамның шотына аударылып, ал 1 пайызы ортақ қорға жіберіледі. Ол аннуитет жүйесі арқылы, өмір сүру ұзақтығына байланысты жұмыс істейтін болады. Қазір бұл мәселе әлі де талқыланып жатыр, – деп түйіндеді депутат.