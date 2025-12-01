Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Зейнетақы қоры: Тұрғын үй мен емделуге қанша қаражат алынды

Гүлжан РАМАНҚҰЛОВА
Бүгiн, 18:09
BAQ.KZ коллажы
Фото: BAQ.KZ коллажы

БЖЗҚ жыл басынан бүгінге дейін тұрғын үй мен емделуге азаматтарымыз қанша қаражат алғанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Қордың редакциямызға берген ресми жауабында биыл 1 қаңтардан 1 қарашаға дейін «БЖЗҚ» АҚ тұрғын үй алу мен емделуге біржолғы зейнетақы төлемін (БЗТ) 502 242 адамға аударғаны айтылған.

Барлық төлемнің жалпы сомасы – 919,55 млрд теңге. Оның ішінде:

  • 242 544 адамға 531,06 млрд теңгеден сәл артық сома тұрғын үй жағдайларын жақсартуға жұмсалған;
  • 259 698 адам 377,2 млрд теңгеден астам қаржыны емделуге пайдаланды.

БЖЗҚ мәліметінше, тұрғындардың бұл мақсаттарға зейнетақы қаражатын пайдалану қарқыны жыл сайын артып келеді.

