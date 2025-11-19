Зейнетақы 2028 жылға дейін қалай өзгереді

2025 жылдың 1 қарашасындағы жағдай бойынша мемлекеттік зейнетақының орташа мөлшері 142 744 теңгені құрады, бұл бір жыл бұрынғыдан 8,4% көп. Болашақта да оның өсуі күтіледі, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.
Қазақстанда азаматтардың жеке жинақтары есебінен де, мемлекет тарапынан да төленетін зейнетақы қамсыздандырудың күрделі жүйесі бар.
Қазіргі уақытта мемлекеттік зейнетақы екі төлемнен тұрады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің деректеріне сәйкес, 2025 жылдың 1 қарашасындағы олардың орташа мөлшері мынадай:
- базалық зейнетақы төлемі – 47 577 теңге;
- ынтымақты зейнетақы төлемі – 95 167 теңге.
Жалпы алғанда, мемлекеттік зейнетақының жиынтық орташа мөлшері 142 744 теңгені құрады – бұл тура бір жыл бұрынғыдан 8,4% көп.
Келесі жылы да өсім қарастырылған – 2026 жылы ең төменгі базалық зейнетақы 35 596 теңге болады деп күтіледі, ал 2028 жылға қарай ол 40 184 теңгеге дейін өседі. Ал оның ең жоғары мөлшеріне келсек, 2026 жылға 60 004 теңге болжанған, бірақ 2028 жылға қарай ол 68 886 теңгеге өседі.
Айта кетейік, базалық төлем барлық азаматтарға тиесілі, ал ынтымақты немесе “жас бойынша төлем” деп аталатын түрі тек 1998 жылға дейінгі еңбек өтілі бар адамдарға ғана беріледі. Бұл болашақта зейнеткерлер бұл төлемді алмайтынын білдіреді.
2025 жылдың 1 қарашасында елде 2,5 млн зейнеткер тұрды. Жыл басынан бері олардың барлығына 3,5 трлн теңге төленді: оның 1,1 трлн теңгеден астамы – базалық зейнетақыға, тағы 2,4 трлн теңгесі – ынтымақты зейнетақыға жұмсалды.