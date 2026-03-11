Зеленский: Украиналық дрон мамандары Парсы шығанағы елдеріне жіберіледі
Зеленскийдің айтуынша, Украина соққы дрондарын жою бойынша әлемдегі ең үлкен тәжірибелердің біріне ие.
Владимир Зеленский Украина әскери сарапшылары ұшқышсыз аппараттарға қарсы күрес тәжірибесімен бөлісу үшін Парсы шығанағы елдеріне аттанғанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Президенттің айтуынша, Украина соққы дрондарын жою бойынша әлемдегі ең үлкен тәжірибелердің біріне ие. Сондықтан бұл тәжірибе Таяу Шығыс пен басқа да өңірлердегі қауіпсіздік жүйесін нығайтуға көмектесе алады.
«Украина әлемдегі соққы дрондарына қарсы күресте ең үлкен тәжірибеге ие. Біздің тәжірибемізсіз Парсы шығанағы елдеріне, бүкіл Таяу Шығысқа, сондай-ақ Еуропа мен Америкадағы серіктестерге сенімді қорғаныс құру қиын болады», – деп жазды Владимир Зеленский X әлеуметтік желісінде.
Оның айтуынша, Иран көрші елдерге соққы бере бастағаннан кейін Украина дрондарға қарсы қорғаныс саласындағы тәжірибесін бөлісуге дайын екенін білдірген.
Сонымен қатар Зеленский Украинадан көмек алғысы келетін елдер Киевке, әсіресе әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйесін күшейтуге қолдау көрсетуі тиіс екенін атап өтті.
