Зеленский: "Украина шынайы бітімге дайын"

Украина президенті Владимир Зеленский X әлеуметтік желісіндегі парақшасында дүйсенбі күні АҚШ президенті Дональд Трамппен кездесу алдында Вашингтонда бірқатар еуропалық көшбасшылармен бейбітшілік пен қауіпсіздік мәселелері бойынша ұстанымдарды үйлестіру үшін консультациялар өткізгенін айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Зеленскийдің айтуынша, қазір басты мақсат – Украина мен бүкіл Еуропа үшін «сенімді және ұзақ бейбітшілік».
"Украина шынайы бітімге дайын". Зеленский Трамппен келіссөздер алдында сөйлесті
Біздің барлық кездесуіміздің динамикасы дәл осындай нәтиже беруі маңызды. Біз Путиннің агрессиядан және билікті басып алудың жаңа әрекеттерінен бас тартады деп күтпеу керек екенін түсінеміз. Сондықтан қысым жұмыс істеуі керек және бұл АҚШ пен Еуропа, әлемдегі өмір сүру құқығын және халықаралық тәртіпті құрметтейтін әрбір адам бірлескен қысым болуы керек, - деді Украина басшысы.
Ол кездесуге Ұлыбритания, Италия, Финляндия басшылары, Еурокомиссия төрағасы мен НАТО-ның бас хатшысы қатысқанын айтты. Көшбасшылар өз ұстанымдарын Трамппен кездесу алдында үйлестірді.
Украина атысты тоқтатуға және қауіпсіздіктің жаңа архитектурасын орнатуға дайын. Бізге бейбітшілік керек, - деп түйіндеді Зеленский.
Дүйсенбі күні таңертең Зеленский Трамппен келіссөздер алдында Вашингтонда Трамптың арнайы өкілі Кит Келлогпен кездесті.
Украина басшысы бір еуропалық ел үшін бейбітшілік туралы сөз болғанда, бұл Еуропадағы барлық адамдарға қатысты екенін атап өтті. Сондықтан Украинадағы соғысты тоқтату және сенімді қауіпсіздік кепілдіктерін құру үшін "мүмкіндігінше өнімді жұмыс істеуге" дайын.