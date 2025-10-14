Зеленский Трамппен келіссөздер жүргізу үшін Вашингтонға шақырту алды

Украина президенті Владимир Зеленский АҚШ президенті Дональд Трамппен келіссөздер жүргізу мақсатында Вашингтонға баруға ресми шақырту алды. Бұл туралы The New York Post басылымы Украинаның АҚШ-тағы елшілігіне сілтеме жасап жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Украина президенті Америка Құрама Штаттарына кездесуге келуге ресми шақырту алды, - деп растады дипломатиялық өкілдік.
БАҚ дерегінше, сапар осы аптаның жұма күні өтуі мүмкін. Шақыру Трамп пен Зеленский арасындағы екі телефон қоңырауынан кейін жасалған. Әңгіме барысында тараптар қорғаныс және энергетикалық тұрақтылық мәселелерін талқылаған.
Біз жағдайдың барлық аспектілерін қамтыдық: еліміздегі өмірді қорғау, әуе қорғанысын нығайту және ұзақ қашықтықтағы мүмкіндіктерді дамыту, - деді Зеленский.
Fox News телеарнасына берген сұхбатында Украина басшысы АҚШ-ты Киевке Tomahawk алыс қашықтықтағы зымырандарын беруге шақырды. Оның пікірінше, мұндай қару-жарақ Мәскеуге қысымды күшейтіп, елдің әуе қорғанысын нығайтуға мүмкіндік береді.
Бұған дейін Дональд Трамп Зеленскиймен «жақсы әңгіме» өткізгенін және егер Украинадағы қақтығыс шешілмесе, Ресей президенті Владимир Путинмен Tomahawk жеткізілімі жөнінде пікір алмасуға дайын екенін айтқан болатын.
Зеленскийдің айтуынша, Вашингтон мен Киев қазіргі таңда энергетика, әуе шабуылына қарсы қорғаныс және ұзақ қашықтықтағы зымырандар саласында ынтымақтастықты тереңдету бойынша келіссөздер жүргізіп жатыр.