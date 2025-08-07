Зеленский Трамппен АҚШ-тың арнайы өкілінің Мәскеуге сапарынан кейін сөйлесті

Украина президенті Владимир Зеленский АҚШ-тың арнайы өкілі Стив Виткоффтың Мәскеуге сапарынан кейін америкалық әріптесі Дональд Трамппен телефон арқылы сөйлесті, деп хабарлайды BAQ.KZ УНИАН-ға сілтеме жасап.
Әріптестерімізбен біздің ортақ ұстанымымыз анық: соғыс аяқталуы керек. Және бұл адал аяқталуы керек. Әңгімелесуге еуропалық көшбасшылар да қатысты, мен олардың әрқайсысына қолдау көрсеткені үшін алғыс айтамын. Біз Мәскеуде не айтылғанын талқыладық, - деді Украина президенті сәрсенбі күні дәстүрлі кешкі бейне үндеуінде.
Зеленский Украинаның өз тәуелсіздігін міндетті түрде қорғайтынын атап өтті.
Бәрімізге ұзақ мерзімді және сенімді бейбітшілік керек. Ресей бастаған соғысты тоқтатуы керек. Украинаны қолдағандардың барлығына рахмет, - деді ол.
Украина басшысы Мәскеуде айтылғандарға қарағанда, Ресей қазір атысты тоқтатуға көбірек бейім екенін атап өтті.
Оларға жасалған қысым жұмыс істейді. Ең бастысы, олар бізді егжей-тегжейлі алдамайды. Бізді де, АҚШ-ты да, - деп қосты Зеленский.
Сәрсенбі, 6 тамызда Мәскеуде АҚШ президентінің елшісі Стив Виткофф пен Ресей президенті Владимир Путин арасында келіссөздер өтті. Әңгіме шамамен үш сағатқа созылды, содан кейін Кремль "пайдалы және конструктивті" сұхбатты жариялады.
14 шілдеде Трамп Ресейге Киевпен бітімгершілік келісімін жасауды талап етіп, 50 күндік ультиматум беріп, кейін бұл мерзімді 10-12 күнге дейін қысқартатынын мәлімдеді.
Ол орындалмаған жағдайда Ресейден әкелінетін тауарларға 100 пайыздық баж салығын, одан мұнай, газ және басқа да энергетикалық ресурстарды сатып алатын елдерге екінші реттік баж салығын енгіземіз деп қорқытты. Трамптың Украинадағы бітімге келу мерзімі 8 тамызда аяқталады.
Еске салайық, бұған дейін Путин Трамптың өкілімен үш сағат келіссөз жүргізгенін жазған болатынбыз.