Зеленский Ресей, АҚШ және Украина арасындағы кездесу мерзімін атады
Нақты күн АҚШ-тағы аралық сайлаудан кейін белгілі болуы мүмкін.
29 Қазан 2026, 05:18
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29 Қазан 2026, 05:1829 Қазан 2026, 05:18
36Фото: AP Photo / Efrem Lukatsky
Украина Президенті Владимир Зеленский Ресей, АҚШ және Украина делегацияларының үшжақты кездесуі 6-10 қараша аралығында өтеді деп үміттенеді. Нақты күн АҚШ-тағы аралық сайлаудан кейін белгілі болуы мүмкін. Бұл туралы ол Нидерланды премьер-министрі Роб Йеттенмен өткен баспасөз мәслихатында мәлімдеді, деп хабарлайды ТАСС.
«Мен 6 мен 10 қараша аралығында болады деп үміттенемін. Мен американдық тарапқа олардың сайлауынан кейін олар дайын болады және 4 қарашадан кейін бізде күн болады деп үміттенемін», – деді Зеленский.
Бұған дейін Ресей Президентінің көмекшісі Юрий Ушаков кездесудің нақты күні әлі белгіленбегенін айтқан. Оның сөзінше, Ресей тарапы ықтимал мерзім ретінде қарашаның екінші онкүндігін атаған.
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