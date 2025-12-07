Зеленский Кушнер мен Уиткоффпен телефон арқылы сөйлесті

Украина президенті Владимир Зеленский АҚШ президентінің арнайы өкілі Стивен Уиткоффпен және Дональд Трамптың күйеу баласы, кәсіпкер Джаред Кушнермен телефон арқылы ұзақ әрі мазмұнды әңгіме жүргізгенін мәлімдеді. Бұл туралы ол өзінің Telegram арнасында жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Зеленскийдің айтуынша, сөйлесуге WSU Бас штабының бастығы Андрей Игнатов және Украина Ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс кеңесінің хатшысы Рустем Модеров да қатысқан.
Өте мазмұнды және сындарлы әңгіме үшін ризамын. Біз келесі қадамдар мен Америкамен байланыс форматы туралы келістік, - деді Украина президенті.
Зеленский Умеров пен Игнатовтан толық есеп күтетінін, өйткені телефон арқылы талқылауға келмейтін мәселелер көп екенін атап өтті. Оның сөзінше, ендігі ұсыныстар командалық деңгейде егжей-тегжейлі пысықталуы тиіс.
Айта кетейік, Украина Қорғаныс министрі Рүстем Умеров пен генерал Андрей Игнатов қазір АҚШ-та жұмыс сапарымен жүр. Бұған дейін Bloomberg агенттігі 4-5 желтоқсанда Флоридада өткен АҚШ пен Украина өкілдерінің келіссөздері бейбіт реттеу бойынша айтарлықтай серпіліс әкелмегенін хабарлаған.