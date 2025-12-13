Зеленский Берлинде еуропалық көшбасшылармен кездеседі

Украина президенті Владимир Зеленский Берлинде Стивен Уиткофф және еуропалық көшбасшылармен кездеседі, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бастапқыда Еуроодақ басшыларының АҚШ-тың бұрынғы президенті Дональд Трамппен кездесуі жоспарланған болатын. Алайда ол кейіннен тоқтатылды. Бұған дейін БАҚ келіссөздер 13 желтоқсанда Парижде өтеді деп мәлімдеме жасаған. Бірақ Польшаның RMF радиостанциясы бұл ақпаратты жоққа шығарды.
Ақ үй өкілі Кэролайн Ливитттің айтуынша, АҚШ президенті мағынасыз кездесулерден шаршаған және бос әңгімеден гөрі нақты іс-қимылды көргісі келеді.
Дональд Трамптың арнайы өкілі Стивен Уиткофф 14 және 15 желтоқсанда Германия канцлері Фридрих Мерцпен, Франция президенті Эмманюэль Макронмен, Ұлыбритания премьер-министрі Кир Стармермен және Украина президенті Владимир Зеленскиймен келіссөздер өткізеді.
Өткен бейсенбіде Владимир Зеленский Украина АҚШ-қа бейбітшілік жоспарының жаңартылған нұсқасын жолдағанын растады. Сонымен бірге ол ықтимал аумақтық ымыралар мәселесін түпкілікті түрде украин халқының өзі шешуі тиіс екенін атап өтті.