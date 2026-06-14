Тротуармен жүрген Lexus жүргізушісі 7 тәулікке қамалды
Ал көлік коммуналдық тұраққа қойылды.
Бүгiн 2026, 07:25
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Бүгiн 2026, 07:25Бүгiн 2026, 07:25
166Фото: скрин
Астанада жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзған 19 жастағы жүргізуші 7 тәулікке әкімшілік қамауға алынды.
Полицияның мәліметінше, әлеуметтік желілерді мониторингтеу барысында Lexus автокөлігінің жүргізушісі тротуармен жүріп өткен видеоны жариялағаны анықталған. Кадрларда жүргізушінің жаяу жүргіншілерге қауіп төндіргені көрінеді.
Тексеру нәтижесінде құқық бұзушының жеке басы анықталды. Ол тротуармен жүргені, мемлекеттік тіркеу нөмірінсіз көлік басқарғаны және ұсақ бұзақылық жасағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Сот шешімімен жүргізуші 7 тәулікке қамауға алынды. Ал көлік коммуналдық тұраққа қойылды.
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