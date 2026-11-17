Зардап шеккендер жоқ: Өскеменде қоғамдық монша өртенді
Қазіргі уақытта өрттің шығу себебі анықталып жатыр.
17 Қараша 2026, 23:55
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17 Қараша 2026, 23:5517 Қараша 2026, 23:55
110Фото: Скриншот
Өскемен қаласындағы Достық халықтары көшесінде орналасқан жеке тұрған қоғамдық моншаның шатыры өртенді. Өртті сөндіруге Төтенше жағдайлар министрлігінің күштері жұмылдырылды.
Алғашқы өрт сөндіру бөлімшелері оқиға орнына жеткен кезде ғимараттың шатыры ашық жалынмен жанып жатқан. Құтқарушылардың үйлесімді әрекеттерінің арқасында өрттің ғимараттың бүкіл аумағына таралуына жол берілмеді.
Өрт 250 шаршы метр аумақта сөндірілді. Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ.
Қазіргі уақытта өрттің шығу себебі анықталып жатыр.
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