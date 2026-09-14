Зардап шеккендер бар: Астана – Петропавл тасжолында екі көлік соқтығысты
Жол апатынан зардап шеккен екі адам Бұланды аудандық ауруханасына жеткізілді.
14 Қыркүйек 2026, 03:40
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14 Қыркүйек 2026, 03:4014 Қыркүйек 2026, 03:40
92Фото: istockphoto.com
Астана – Петропавл автожолының 135-шақырымында екі жеңіл көлік соқтығысып, екі адам ауруханаға жеткізілді.
Оқиға орнына Макинск қаласының трассалық медициналық-құтқару пунктінің мамандары жедел жетіп, зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсетті.
Жол апатынан зардап шеккен екі адам Бұланды аудандық ауруханасына жеткізілді.
ТЖД жүргізушілерді жол қозғалысы кезінде сақтық шараларын сақтауға шақырды.
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