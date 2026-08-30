Зардап шеккендер бар: Алматыда екі көлік соқтығысты

Қазіргі уақытта апаттың себептері мен мән-жайы анықталып жатыр.

30 Тамыз 2026, 23:54
АВТОР
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istockphoto.com 30 Тамыз 2026, 23:54
30 Тамыз 2026, 23:54
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Фото: istockphoto.com

Алматыда Төле би даңғылы мен Түркебаев көшесінің қиылысында BMW автокөлігі мен такси соқтығысты.

Алдын ала мәлімет бойынша, BMW Түркебаев көшесімен солтүстік бағытта қозғалып келе жатқан. Қиылысқа жеткен кезде көлік таксимен соқтығысқан.

Жол апаты салдарынан BMW көлігінің екі жолаушысы медициналық көмекке жүгінді.

Оқиға орнына полиция қызметкерлері келіп, жол-көлік оқиғасын тіркеді. Екі автокөлік те мамандандырылған айып тұрағына жеткізілді.

Қазіргі уақытта апаттың себептері мен мән-жайы анықталып жатыр. Тексеру қорытындысы бойынша оқиғаға құқықтық баға беріледі.

 

 
 
 
 
 
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Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

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