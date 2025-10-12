Заңғар Нұрланұлы ITF Juniors турниріндегі жетінші жекелей титулын жеңіп алды

Кореяның Вонджу қаласында 18 жасқа дейінгі теннисшілер арасындағы Азияның бейресми чемпионаты саналып келген беделді ITF Juniors турнирі (J300 санаты) мәресіне жетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстандық теннисші Заңғар Нұрланұлы (ITF Juniors рейтингінде 23-орында) әлемдік жасөспірімдер теннисіндегі үздік ойыншылардың бірі екенін тағы бір мәрте дәлелдеді.
Финалда 18 жасқа дейінгі қазақстандық бірінші ракетка Қытай Тайбэйінің өкілі — Куан Чеу Ченмен (әлемдік рейтингте 41-орында) кездесті. Бұған дейін қос спортшы 2024 жылы күзде өткен жасөспірімдер арасындағы Дэвис Кубогының финалдық кезеңінде кездесіп, сол кезде Нұрланұлы 7:6, 6:2 есебімен жеңіске жеткен еді.
Заңғар бұл жолы матч бастала салысымен басымдық танытты. Ол қарсыласына мүмкіндік қалдырған жоқ. Қазақстандық теннисші кездесуді 6:2, 6:1 есебімен қорытындылады.
Бұл жеңіс Нұрланұлының хард төсенішіндегі қатарынан екінші титулы болды. Ол алдыңғы аптада Кореяның басқа қаласы — Чхунчхонда өткен J200 турнирінде де жеңімпаз атанған еді. Осылайша, Заңғардың хардтағы жеңісті сериясы 11 матчқа дейін жалғасты.