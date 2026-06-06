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  • "Заң мен тәртіп": Астанада Cirque du Soleil шоуы кезінде қауіпсіздік акциясы өтті

"Заң мен тәртіп": Астанада Cirque du Soleil шоуы кезінде қауіпсіздік акциясы өтті

Акцияның негізгі мақсаты – азаматтарды интернеттегі қауіпсіздік, құқық бұзушылықтың алдын алу және «мүлде төзбеушілік» қағидатын нығайту.

Бүгiн 2026, 05:18
АВТОР
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Астана қаласының әкімдігі Бүгiн 2026, 05:18
Бүгiн 2026, 05:18
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Фото: Астана қаласының әкімдігі

Астанада өтіп жатқан Cirque du Soleil цирк қойылымдары барысында көрермендер «Заң мен тәртіп» профилактикалық акциясына қатысты. Іс-шара Астана қаласының прокуратурасы, әкімдігі және Полиция департаменті бірлесіп ұйымдастырған «Қауіпсіз балалық шақ» акциясы аясында өтті.

Нұра ауданы прокуратурасының бөлім прокуроры Камилла Ақылованың айтуынша, акция барысында балаларға жеке қауіпсіздік ережелері, қоғамдық орындардағы тәртіп және интернеттегі қауіпсіздік қағидалары түсіндірілуде.

«Кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау және қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытындағы профилактикалық жұмыс тұрақты бақылауда», – деді ол.

«Барыс Арена» фойесінде арнайы «Заң мен тәртіп» тақырыптық аймағы жасақталып, құқық қорғау органдары қызметкерлері мен еріктілер келушілерге ақпараттық буклеттер мен жадынамалар таратты. Сонымен қатар келушілерге балалар салған қауіпсіздік тақырыбындағы суреттер ұсынылды.

Акцияның негізгі мақсаты – азаматтарды интернеттегі қауіпсіздік, құқық бұзушылықтың алдын алу және «мүлде төзбеушілік» қағидатын нығайту. Ұйымдастырушылар цифрлық ортадағы алаяқтықтың алдын алу мен қаржылық сауаттылықты арттыруға ерекше назар аударып отыр.

Еске салайық, Cirque du Soleil OVO шоуы Астанада 4–7 маусым аралығында өтуде. Шараға 25 елден келген 130 маман, оның ішінде 53 әртіс қатысуда. Акция қойылым күндері бойы жалғасады.

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