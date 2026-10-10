Заманауи жанармай құю бекеттерінен сүт фермаларына дейін: Павлодар облысы қалай дамып жатыр?
Жаңа инфрақұрылым, абаттандырылған қоғамдық орындар, өндіріс пен ауыл шаруашылығының дамуы – белгілі блогер Ренат Ташкинбаев өңірдегі жобалармен танысып, жергілікті тұрғындармен әңгімелесті.
Павлодар облысында жол инфрақұрылымы дамып, қалалық кеңістіктер жаңартылып, өндірістік мүмкіндіктер кеңейіп келеді. Өңірге сапары кезінде блогер Ренат Ташкинбаев көпфункционалды жанармай құю кешеніне, Ертіс өзені арқылы салынатын жаңа көпірдің құрылыс алаңына, Екібастұздағы қоғамдық орындарға және жергілікті ауыл шаруашылығы кәсіпорындарына барды.
Жол үстіндегі жайлылық: заманауи жанармай құю кешені
Блогердің назарын аударған нысандардың бірі – жақында салынған көпфункционалды жанармай құю кешені. Ренат Ташкинбаевтың айтуынша, мұнда көлікке жанармай құюмен қатар, жол үстінде толыққанды демалуға да жағдай жасалған.
Кешен аумағында балалар алаңы мен жазғы терраса бар. Ішінде де келушілерге қажетті жағдай қарастырылған. Мұндай нысандар ұзақ жолға шыққан жүргізушілер мен жолаушылардың демалуына қосымша мүмкіндік береді.
Ертіс арқылы өтетін жаңа көпір: құрылысына 280 маман тартылған
Павлодарда Ертіс өзені арқылы өтетін жаңа көпірдің құрылысы жалғасып жатыр. Бұл Қазақстандағы экстрадоздық үлгіде салынатын алғашқы көпір болмақ. Мұндай құрылым аспалы және арқалық көпірлердің ерекшеліктерін біріктіреді.
Ренат Ташкинбаев құрылыс алаңына барып, жұмыс барысы мен жобаның техникалық ерекшеліктерімен танысты. Құрылысқа 280 маман тартылған.
Жаңа көпір өңірдегі маңызды инфрақұрылымдық жобалардың бірі саналады. Оның құрылысы көлік желісін дамытуға және қатынауды жақсартуға бағытталған.
Екібастұз: тұрғындарға арналған жаңа мүмкіндіктер
Екібастұздың қалалық ортасындағы өзгерістер де сапардың негізгі тақырыптарының бірі болды. Қала құрылған кезден бері осында тұратын тұрғындардың бірі жылдар бойы елді мекеннің қалай өзгергені туралы ой бөлісті.
Оның айтуынша, қала тазара түскен, ал жаңа өндіріс орындарының ашылуы жергілікті тұрғындардың жұмысқа орналасу мүмкіндігін кеңейткен.
Екібастұздың тағы бір байырғы тұрғыны жол инфрақұрылымының жаңарғанын, жаңа тротуарлар салынғанын және көшелердің жарықтандырылуы жақсарғанын атап өтті. Сондай-ақ ол жасыл аймақтар, қоғамдық орындар мен балалар алаңдарының абаттандырылуына назар аударды.
Шахтерлер саябағы: белсенді демалысқа арналған орын
Екібастұздағы Шахтерлер саябағын қайта жаңарту жұмыстары жалғасып жатыр. Жұмыс әлі аяқталмаса да, жаңарған аумақты қала тұрғындары пайдалана бастады.
Мұнда таңсәріден бастап жүгіріп, йогамен және скандинавиялық жүріспен айналысатын адамдарды кездестіруге болады.
Ренат Ташкинбаев саябақтың жаңа келбеті мен ондағы қызу тіршілікке назар аударды. Оның әсерінше, жаңартылған саябақ Астанадағы Ботаникалық саябаққа ұқсайды.
Қоғамдық аумақтарды абаттандыру тұрғындарға спортпен шұғылдануға, серуендеуге және отбасымен бірге демалуға қосымша мүмкіндік береді.
Жүгері алқаптарынан сүт фермаларына дейін: ауыл шаруашылығының дамуы
Сапардың тағы бір бағыты – Павлодар облысының ауыл шаруашылығы. Блогер жергілікті шаруашылықтарды аралап, егін өсіру және мал шаруашылығымен танысты.
Кәсіпорындардың бірінде ол кең алқапқа жайылған жүгері егістігін көрсетті. Кейін сүт фермасына барып, ересек сиырлар мен бұзаулардың күтім жағдайымен танысты.
Егін шаруашылығы мен сүтті мал шаруашылығын дамыту ішкі нарықты ауыл шаруашылығы өнімдерімен қамтамасыз етуге және өңірдің өндірістік әлеуетін нығайтуға маңызды үлес қосады.
Инфрақұрылым және өмір сапасы
Ренат Ташкинбаевтың сапары Павлодар облысын дамытудың бірнеше бағытын қамтыды. Олардың қатарында ірі көлік жобалары, қалаларды абаттандыру және ауыл шаруашылығы өндірісін жаңғырту бар.
Көпір құрылысы, жол бойында қолайлы жағдай жасау, саябақтарды жаңарту және жергілікті шаруашылықтарды дамыту инфрақұрылымдық әрі экономикалық жобалардың халықтың күнделікті өмірімен тығыз байланысты екенін көрсетеді.
Тұрғындардың өздері атап өткен өзгерістердің маңызы зор. Олардың қатарында абаттандырылған көшелер, демалыс орындары және жұмысқа орналасудың қосымша мүмкіндіктері бар.
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